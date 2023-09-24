وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول

وصلت سفينة قمح أوكراني ثانية، اليوم الأحد، إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفاد موقعان متخصصان في متابعة حركة الملاحة البحرية، رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليه.

وكانت سفينة أرويات التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك ممرا بحريا أقامته كييف بمحاذاة سواحل دول حليفة لها للالتفاف على الحصار الذي تفرضه موسكو.

وأورد موقعا مارين ترافيك، وفيسل فايندر، أن سفينة أرويات التي تنقل 17600 طن من القمح الأوكراني عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في بحر مرمرة. ومن المتوقع أن تتوجه إلى مضيف الدردنيل للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

وانسحبت موسكو منتصف يوليو من الاتفاق الذي وقع في يوليو 2022 في اسطنبول لاتاحة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأتاح هذا الاتفاق تصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب خلال عام.

وكانت سفينة تحمل 3000 طن من القمح وترفع أيضاً علم جزر بالاو وصلت الخميس إلى اسطنبول بعدما أبحرت الثلاثاء من مرفأ تشورنومورسك. وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا للتصدي فيها لنفوذ روسيا التي وعدت بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجاناً.

ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى اضطرابات في الإمدادات والأسواق العالمية.

وتسعى القوات المسلحة الأوكرانية منذ عدة أسابيع لمواجهة السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود، لا سيما من خلال مهاجمة شبه جزيرة القرم مقر الأسطول الروسي.

وتزايدت الهجمات الجوية والبحرية بطائرات مسيّرة، والضربات الصاروخية، لاسيما على سيفاستوبول، قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي.