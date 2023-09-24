واتسآب يضيف خاصية القنوات العامة للمستخدمين لمنافسة تيليغرام وديسكورد

رغم أن تطبيق واتسآب يمكن أن يكون أكثر تطبيقات المحادثة استخداما على مستوى العالم، فإنه مازال متأخرا عن التطبيقات المنافسة في توفير القنوات العامة للمستخدمين.

وبعد أن أصبحت هذه القنوات تحظى بشعبية كبيرة على تطبيقات مثل تيليغرام وديسكورد،

قررت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب إضافة هذه الخاصية للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.

وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتسآب سيمكنهم

الاشترك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.

ويمكن لسكان الحي الواحد، أو إدارة المدرسة، أو عشاق النجوم والمشاهير، أو أي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتسآب

للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.

ورغم ذلك فإن قنوات واتسآب تقدم نهجا أكثر أحادية حيث يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.

ولتجنب التشويش على

المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتسآب، فإنه سيتم عرض

محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.

ويمكن للمستخدم

البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها. ووجود علامة خضراء

بجوار اسم القناة يعني أن تطبيق واتسآب تحققت من أنه موثوق بها، وهو خاصية مفيدة لقنوات الشركات ومؤسسات الأعمال.

يذكر أن واتسآب أعلنت

عن هذه الخاصية في يونيو الماضي. وتخفي القناة

هوية المشتركين فيها بحيث لن يعرف المستخدمون

من ينضم إليها. وهذه الخاصية

ليست متاحة لكافة المستخدمين حاليا وإنما سيتم توفيرها تدريجيا لمستخدمي واتسآب.

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البيان تدعوكم للانضمام إلى قناتها على «واتساب»



