دبي العطاء تشارك في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، قطاعي التعليم والمناخ إلى الاستفادة من قمة "ريوايرد" (RewirEd Summit) المقبلة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) كفرصة للتوحيد ومواءمة جداول الأعمال والدعوة إلى إعادة صياغة مشهد التعليم باعتبارها الحل لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى في جوهرها. وواصلت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، دعم تحويل التعليم ليس فيما يتعلق بتغير المناخ فحسب، بل أيضاً لتحقيق التنمية البشرية في هذا الحدث رفيع المستوى.

رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ودبي العطاء تمهدان لقمة ريوايرد خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، استضافت رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ودبي العطاء جلسة خاصة رفيعة المستوى، لتوضيح رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف وقمة ريوايرد للتعليم ضمن المؤتمر، وترسيخ مكانة التعليم ليكون في صميم التحويل من أجل البشرية والكوكب كإرث خالد. عُقدت الجلسة بحضور ممثلين رفيعي المستوى من رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ودبي العطاء وحكومة دولة الإمارات بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين العالميين لقمة ريوايرد، بما في ذلك سعادة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، والرؤساء التنفيذيين لكل من منظمة "جيل طليق"، مؤسسة "التعليم لا ينتظر"، مؤسسة آغا خان، وممثلين رفيعي المستوى من كل من اليونيسف وصندوق الشراكة العالمية من أجل التعليم واليونسكو، وممثلي وفد الشباب لمؤتمر الأطراف وغيرهم، حيث سلط المتحدثون الضوء على خططهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والمناخ للأطفال والشباب ضمن مشاركتهم المقبلة في قمة "ريوايرد".

خلال الجلسة، شددت رئاسة مؤتمر الأطراف ودبي العطاء على التزام دولة الإمارات بترسيخ التعليم في صميم أجندة المناخ، وذلك من خلال تخصيص يوم كامل حول " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات" في 8 ديسمبر 2023 ضمن أجندة المؤتمر، حيث ستحتضن دبي العطاء الدورة الثانية من قمة ريوايرد. وتهدف القمة، التي تسعى إلى ربط الأهداف المشتركة ما بين أجندة المناخ والتعليم كخطة موحدة لترسيخ مكانة تحويل التعليم العالمي في صدارة جدول أعمال المناخ. ستجمع قمة "ريوايرد" التعليمية العالمية أصواتاً وقطاعات مختلفة، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات وقطاعات التعليم والمناخ والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص ومجتمعات السكان الأصليين والشباب بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم الحالي وإعادة التفكير فيه وإعادة تصوره من أجل مستقبل البشرية والكوكب.

وفي معرض تعليقه على أهمية مشاركات دبي العطاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ترسيخ تحويل التعليم في صميم العمل المناخي، قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء:“تفصلنا أقل من ثلاثة أشهر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث ركزت مشاركة دبي العطاء على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضمان قدرتنا على مواءمة أولويات وجداول أعمال قطاعي التعليم والمناخ العالميين نحو خارطة طريق جماعية للمستقبل. ودعماً لرؤية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نحو جعل مؤتمر الأطراف مؤتمر موجه نحو العمل، ستكون قمة ريوايرد ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بمثابة "قمة الحلول" التي تنبثق من تداخل التعليم مع المناخ وتوفر للأطراف الفاعلة في مجال التعليم والمناخ منصة عالمية لتحويل التركيز من التحديات إلى الحلول، وإظهار القيمة الهائلة لتحويل الأنظمة التعليمية الحالية لدفع عجلة التقدم والازدهار للبشرية والكوكب ضمن جميع أهداف التنمية المستدامة."

دبي العطاء تؤدي دور ريادي في دعم تحويل التعليم العالمي من أجل العمل المناخي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

ضمن مشاركة دبي العطاء في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، القى الدكتور القرق خطابات رئيسية في عدد من الجلسات رفيعة المستوى، بما في ذلك اجتماع الفريق التوجيهي رفيع المستوى لصندوق "التعليم لا ينتظر" واجتماعي مجلس الإدارة ومجلس القيادة العالمي لمبادرة "جيل طليق". بالإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور القرق كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات بما فيها "مبادرة عالية التأثير لتحويل التعليم"، التي استضافها الأمين العام للأمم المتحدة؛ وجلسة "إعادة تصور مستقبل التعليم من أجل الاستدامة والشمولية"، التي استضافتها شركة "ساب" والمنظمة العالمية للحركة الكشفية؛ وفعالية "إدعم السنوات الأولى: تسريع عملية الاستثمار في السنوات الأولى"، التي استضافتها مؤسستا "إكدان" و"ذير وورلد"؛ وجلسة "تبديد الغموض وجعل البرمجة إلزامية في جميع أنحاء العالم" التي نظمتها مؤسسة "أي أم ذي كود".

وعلاوة على ذلك، حضر الدكتور القرق سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز مهمة دبي العطاء المتمثلة في وضع التعليم في مقدمة أجندات التنمية البشرية والمناخ.

قمة ريوايرد ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: 8 ديسمبر 2023، مدينة إكسبو دبي

ستعقد قمة ريوايرد 2023 ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 8 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي. وستجسد أجندة القمة أولوياتها بالمجالات الأربعة الرئيسية ألا وهي: إعادة صياغة مشهد التعلم مدى الحياة من أجل توفير وظائف خضراء وإرساء اقتصاد أخضر، والاستفادة من التكنولوجيا والاتصال بهدف إعادة صياغة أنظمة التعليم من أجل التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، والسياسات التحويلية والتمويل المبتكر المرتبط بين التعليم والعمل المناخي، والبشرية والمعرفة في صميم التحويل للبشرية والكوكب.