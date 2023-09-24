فرنسا.. بدء انتخابات جزئية في مجلس الشيوخ اليوم

من المقرر أن تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي للانتخابات اليوم الأحد. ويحق لنحو 77 ألف من الساسة المحليين والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية اليوم الأحد.

وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر. ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 24 مقعدا في مجلس الشيوخ.

ويتألف مجلس الشيوخ من 348 مقعداً، يتم انتخابهم لفترة مدتها ستة أعوام. وتخضع نصف المقاعد للانتخابات كل ثلاثة أعوام.



