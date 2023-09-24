«طرق دبي» تؤتمت تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية، بحيث أصبحت متوفرة للجهات المعنية على الموقع الإلكتروني للهيئة تطوير الإجراءات والخدمات في الهيئة ضمن عمليات التحول الرقمي في الهيئة، وذلك لتوفير خدمات سهلة وذكية في متناول المتعاملين أينما كانوا وفي أي وقت.

وبإمكان طالبي الخدمة الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، وتقديم طلب اصدار تصريح تركيب لوحات ارشادية تكميلية من خلال نظام اصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، الذي أصبح متكاملاً مع كافة الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام المالية، ونظام الخرائط الالكتروني بالإضافة إلى أنظمة ترخيص الشركات التابع لغرفة دبي للتجارة.

وقالت الهيئة أنها تمنح التصاريح التي يُسمح بموجبها بتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية في المواقع المحددة فيها، وللجهات المعنية مثل المنشآت الصحية والطوارئ ومرافق النقل والوجهات السياحية العامة والرئيسية المستوفاة الشروط المطلوبة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي (23) لسنة 2013 رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي. وبناء عليه يتم تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات القانونية والفنية المحددة في قرار المجلس التنفيذي ودليل وسائل التحكم المرورية المعد من قبل الهيئة".

وأكدت الهيئة على أن النظام يرفع كفاءة العمل ويقلص الاعتماد على الأوراق ويسهل الإجراءات على كافة المتعاملين، ما يعزز حرص الهيئة الدؤوب على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم الأفضل للمتعاملين وبالتالي زيادة نسبة الرضا، وتحقيق التنافسية في إسعاد الناس التي تعد من الغايات الاستراتيجية للهيئة.

وقالت الهيئة أن النظام يتيح أتمتة خدمات التصاريح للمتعاملين وإمكانية تقديم الطلبات وتحميل جميع الوثائق المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى النسخ الورقية وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمات التابعة للهيئة.

ويتم إصدار التصريح بشكل الكتروني بعد إتمام عملية الدفع الآلية لتصاريح اللوحات التكميلية، كما يرسل النظام اشعارات للمتعاملين عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لإبقائهم على معرفة بحالة الطلب، والتحديثات التي جرت عليه، كما تتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية تجديد التصريح أو إلغائه أو الاستفسار عن حالة التصريح.

الجدير بالذكر أن أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية يجب أن تتم عن طريق المقاول المُعتمد أو المُعين من قبل الهيئة للقيام بهذه الأعمال، والذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذية لتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية، بعد إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية للمواقع التي سيتم تركيبها فيها.