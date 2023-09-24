-رونالدو لم ينته..كانتي يعوض بنزيمة وجيسوس في خطر

واصل كريستيانو رونالدو إثبات أن الذهب لا يصدأ خلال فوز مثير للنصر 4-3 على الأهلي في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي شهدت عودة الاتحاد للصدارة بعد تعثر الهلال.

وفيما يلي أبرز مقتطفات من الجولة الماضية.

ونالدو لم ينته..وتاليسكا لا يستسلم

أكد النجم البرتغالي أنه لم ينته كما يردد البعض بعد أن انفرد بصدارة الهدافين بتسعة أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، عقب هز الشباك مرتين في القمة أمام الأهلي.

وساهم رونالدو بذلك في 30 هدفا منذ وصوله للسعودية في منتصف الموسم الماضي، إذ أحرز 23 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة.

وقال بعد الفوز الخامس على التوالي للنصر بالدوري "لا زلت أحب كرة القدم حتى في مثل سني، لا زلت أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات وأود الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر".

وربما تعلم منه زميله أندرسون تاليسكا عدم الاستسلام، فرغم تقلص فرصه في المشاركة وتكهنات رحيله بعد انضمام ساديو ماني نجح المهاجم البرازيلي في تسجيل هدفين أحدهما بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

شكوى مندي من "الدخان"

قال السنغالي إدوار مندي حارس الأهلي إن احتساب هدف رونالدو المبكر كان قاسيا لصعوبة الرؤية وسط دخان الألعاب النارية الكثيف حول مرماه.

لكن على حارس تشيلسي السابق مراجعة حساباته أولا بعد أن استقبل مرمى الأهلي 13 هدفا في سبع مباريات.

كانتي يعوض بنزيمة..وجيسوس في خطر

لم يعتد نجولو كانتي لاعب وسط فرنسا على تسجيل الأهداف بمسيرته، لكن بطل العالم ونجم تشيلسي وليستر سيتي السابق عوض غياب مواطنه المصاب كريم بنزيمة وسجل هدفا رائعا في فوز الاتحاد حامل اللقب 2-1 على الفتح.

واستعاد الاتحاد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تعثر بتعادله 1-1 أمام ضمك.

وازداد الضغط على مدرب الهلال جورجي جيسوس بعد تعادل آخر أمام نافباهور الأوزبكي بنفس النتيجة في دوري أبطال آسيا، وتشير تكهنات صحفية إلى إمكانية إقالته قريبا إذا لم تتحسن النتائج.



أرقام سعودية بارزة

لم يتراجع بريق سالم الدوسري في هجوم الهلال حتى بانضمام نيمار ومالكوم وميتروفيتش، ففي آخر خمس مباريات سجل خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة لمالكوم أمام ضمك.

وعزز محمد الفهيد أيقونة فريق الفتح مكانته كعميد للاعبي الدوري بالوصول لمباراته 308 أمام الاتحاد معززا رقمه القياسي.

كما هز فراس البريكان مهاجم الأهلي شباك فريقه السابق النصر ليسجل بذلك أمام 17 فريقا مختلفا في الدوري.

وكانت هذه الجولة الأكثر أهدافا منذ بداية الموسم بإجمالي 36 هدفا بمتوسط أربعة أهداف كل مباراة.

الشباب أفضل مع كاراسكو

استفاد الشباب من وصول النجم البلجيكي يانيك كاراسكو ليحقق فوزه الثاني على التوالي، بنتيجة 4-1 أمام الحزم، بعد غياب الانتصارات في أول خمس مباريات، وترك جناح أتليتيكو مدريد السابق بصمته بهدف وتمريرة حاسمة في أول مباراتين له.



الاتفاق "الإنجليزي" ينتظر لينجارد

يواصل الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مزاحمة الرباعي الكبير بعد فوزه الخامس أمام الطائي 4-3.

وصنع جوردان هندرسون هدفا رابعا لموسى ديمبلي استمرارا لشراكتهما الناجحة، كما أحرز زميله السابق في ليفربول جورجينيو فينالدم هدفين، أولهما هو الأسرع في الدوري حتى الآن بعد 79 ثانية.

وسيتدرب جيسي لينجارد مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق مع الاتفاق لمدة شهر تمهيدا لضمه لفريق جيرارد الذي يضم أيضا ديماري جراي جناح ليستر وإيفرتون السابق.

