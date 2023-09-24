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العثور على بقايا بشرية داخل فك تمساح يتجاوز الأربعة أمتار بولاية فلوريدا الأمريكية

9/24/2023 6:01:37 AM
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قالت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية أنها عثرت على بقايا بشرية داخل فك تمساح يبلغ طوله 4.17 متر يوم الجمعة، في قناة إلى الشمال من حدائق فلوريدا النباتية.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية عن مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، إنه تم إخراج التمساح من الماء و" قتله بوسيلة إنسانية رحيمة"، مضيفا أن فريق الغوص "انتشل أيضا بقايا شخص بالغ متوفى من الممر المائي".

ولم يكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الضحية، فيما لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الواقعة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان التمساح مسؤولا بشكل مباشر عن وفاة الشخص.

وقال أحد السكان المحليين إنه كان يسير في المنطقة عندما رأى التمساح يضغط على جثة. وركض إلى محطة إطفاء قريبة لإبلاغ السلطات.

يشار إلى أن هجمات التماسيح أمر غير شائع إلى حد ما في فلوريدا. وتم تسجيل هجومين مميتين في فلوريدا حتى الآن هذا العام.

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