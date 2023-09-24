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مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

9/24/2023 6:01:37 AM
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قتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة يوم السبت، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وذكر موقع "أتلانتا نيوز فيرست" الإخباري المحلي أن الشرطة استجابت لمكالمة أبلغت عن إطلاق النار على شخص ما في حي ويست إند بالمدينة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن إطلاق النار وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن التحقيق الأولي أظهر أن رجلا فتح النار على شخصين، ورد أحدهما بإطلاق النار. ونتج عن ذلك مقتل جميع الأشخاص الثلاثة.

وقال الملازم أندرو سميث إن أحد القتلى
يبلغ من العمر 17 عاما، وشاب في أوائل العشرينيات من عمره، ورجل آخر في أواخر الثلاثينيات"، مضيفا أنه لا يزال غير معروف الدافع وراء الحادث.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار كان مستهدفا، حيث اقترب رجل من شخصين وبدأ إطلاق النار عليهما. ورد أحدهما بإطلاق النار على المشتبه به.

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