سوريا.. قتل والدته وشقيقته وطفلته بدم بارد في دير الزور

شهدت مدينة دير الزور شرق سوريا، آخر الأسبوع الفائت، جريمة بشعة، ارتكبها أحد الأشخاص بعدما قتل والدته المسنة وشقيقته وابنته.

وقالت الداخلية السورية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن شرطة ناحية العشارة في دير الزور "تلقت معلومات بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل في الناحية. وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة الناحية إلى المنزل المذكور".

وأضاف البيان: "شوهدت جـثتان لامرأتين إحداهما طاعـنة بالسن، بالإضافة لجثة طفلة بعمر الأربع سنوات".

وتابع: "بالكشف الطبي تبين أن سبب الوفـاة هو تعرضهم لضربة بالرأس، ولم يعثر على أي آثار جرمية بالمكان، وتبين أن الجثتين عائدة لأم وابنتها".

ومن خلال التحري وجمع المعلومات، دارت الشبهات وفق الداخلية السورية حول "ابن المغدورة المدعو (خضر. ج) كونه مدمن على المخدرات وبالبحث عنه عثر عليه مختبئا في أحد الأبنية المهجورة المجاورة للمنزل وتم إلقاء القبض عليه".

وبالتحقيق مع المتهم "اعترف بإقدامه على قـتل والدته وشقيقته بواسطة ضربهم بحجر على رأسهم وهم نيام بسبب خلافات شخصية، كما أقدم على ضـرب ابنته الصغيرة وقـتلها للانتقام من زوجته المطلقة، وأنه كان ينوي الهروب خارج سوريا" بحسب بيان الداخلية الذي اختتم بالقول إن التحقيقات "مازالت مستمرة وسيتم تقديم المتهم للقضاء المختص لينال جزاءه العادل".