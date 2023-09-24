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الشرطة الأسترالية تضبط 200 كيلوجرام من الكوكايين في سفينة شحن

9/24/2023 6:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت إنها ضبطت 200 كيلوجرام من الكوكايين كانت مخبأة في جسم سفينة شحن رست في ملبورن بعد تحركها من الأرجنتين عبر نيوزيلندا.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية إن كمية الكوكايين التي تم ضبطها وتبلغ نحو 200 كيلوجرام، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار أسترالي (5ر51 مليون دولار أمريكي).

وقال قائد الشرطة ريتشارد تشين "طريقة إخفاء (الكوكايين) ليست جديدة، وعملية الضبط مثال جديد على أن أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا".

وتم إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.

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