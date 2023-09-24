الإنجليزي جيسي لينجارد يتدرب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر



وافق مجلس إدارة نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الجمعة على انضمام الدولي الإنجليزي السابق جيسي لينجارد لتدريبات الفريق لمدة شهر واحد.

وفاز الاتفاق، بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، على ضيفه الطائي 4-3 ضمن الجولة السابعة للدوري يوم الخميس الماضي ليحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة متساويا مع التعاون صاحب المركز الثالث ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر الحالي.

وقال الاتفاق على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب المهاجم الإنجليزي جيسي لينجارد بالانضمام لتدريبات الفريق الأول بالاتفاق لمدة شهر واحد.

"يأتي اختيار لينجارد للاتفاق لما يملكه من تاريخ وعراقة إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني بالنادي".

وتعاقد الاتفاق مع ديماري جراي جناح إيفرتون السابق وموسى ديمبلي والهولندي جورجينيو فينالدم وزميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون والاسكتلندي جاك هندري.