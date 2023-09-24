مسؤول ليبي: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار دانيال إلى 3753 قتيلاً في درنة

‫أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال" إلى 3753 وفاة في مدينة درنة، بعد انتشال 168 جثة في الآونة الأخيرة.

وأشار الجارح، في مؤتمر صحفي من مدينة شحات مساء الجمعة، إلى وضع خطة للرعاية النفسية في المناطق المتضررة جراء العاصفة.

وقال الجارح، إنه سيجري تشكيل مجموعة استشارية من عدد من الشخصيات لتقديم الدعم للجنة العليًا للطوارئ،

وأشار الناطق إلى مسألة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة، مؤكدًا أنها ستكون صوت المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهي بديل عن المجلس البلدي المقال.

وأشار إلى أن مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة سيعقد في العاشر من أكتوبر المقبل، وهو ما أعلنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه سيجري طرح أفكار "حديثة وسريعة" من أجل إعادة الإعمار في درنة والمناطق الأخرى المتضررة جراء "دانيال".

يذكر أنه منذ وقوع الكارثة يوم 10 سبتمبر الجاري، ظهرت أرقام متضاربة بشأن عدد الضحايا جراء الفيضانات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إن 4014 شخصا لقوا حتفهم بينما لا يزال أكثر من 8500 شخص في عداد المفقودين.

وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إن "حجم هذه الكارثة مذهل.. ولن نُبالغ أن قلنا أن ثمة حاجة إلى تحرُّكٍ سريعٍ وموحد، ونحن نتعاون تعاونًا وثيقًا مع شركائنا ومع السلطات الوطنية والمجتمع الدولى لتقديم المساعدات الحيوية،

وإنقاذ الأرواح، وإعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".



