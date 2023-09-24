انفصاليو قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم

أعلن الانفصاليون في ناغورني قره باغ الجمعة أنهم يتفاوضون مع باكو على سحب قواتهم بعد أن سيطرت أذربيجان على الإقليم المتنازع عليه في عملية عسكرية خاطفة.

وأجرت أذربيجان الخميس جولة أولى من محادثات "إعادة الإندماج" مع المتمردين الأرمينيين عقب موافقتهم على إلقاء سلاحهم في مواجهة الهجوم العسكري الذي استمر يوما كاملا.

وقال الانفصاليون في بيان إنهم يجرون مفاوضات مع الجانب الأذربيجاني برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين شردهم الهجوم العسكري على منازلهم.

وذكرت موسكو أن الانفصاليين سلموا ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح حتى الآن.

وجاء الإعلان مع تصريح المتحدثة باسم الانفصاليين أرمين هايرابيتيان لوكالة فرانس برس أن القوات الأذربيجانية تمركزت على مشارف ستيباناكيرت "عاصمة" إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي تسكنه أغلبية أرمينية.

وقالت هايرابيتيان إنّ "الوضع في ستيباناكيرت مروّع، القوات الأذربيجانية... على مشارفها ويخشى الناس أن يدخل الجنود الأذربيجانيون المدينة في أيّ وقت ويرتكبوا مذابح".

وتصاعدت الضغوط الدولية على أذربيجان لإعادة فتح الطريق الوحيد المؤدي من قره باغ إلى أرمينيا والذي يطلق عليه اسم ممر لاتشين، حتى تتمكن الإمدادات والأشخاص من الدخول والخروج.

- "إجلاء الجثث" -

وحاول المدنيون القلقون الجمعة الوصول إلى آخر نقطة تفتيش يسيطر عليها الجيش الأرميني أملا في دخول ناغورني قره باغ.

وقال غاريك زاكاريان (28 عاما) الذي كان يحاول الوصول إلى أسرته داخل الإقليم "انتظرت ثلاثة أيام وثلاث ليال. أنا أنام في السيارة".

وأضاف لوكالة فرانس برس "لا أمل لدي".

وقال الانفصاليون إن الجانبين يناقشان إجراءات دخول المواطنين إلى ناغورني قره باغ والخروج منها، حيث يعيش نحو 120 ألف شخص من العرق الأرميني.

وقبل اندلاع المعركة الأخيرة، فرضت أذربيجان حصارا فعليا لمدة تسعة أشهر، ما زاد الضغط على سكان المنطقة.







