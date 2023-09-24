مصر توقف تصدير البصل ثلاثة أشهر بعد قفزة جنونية في أسعاره

قررت الحكومة المصرية، الأربعاء، وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق".

وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 35 جنيها، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وعادة ما كان البصل، الذي يدخل في أغلب وجبات المصريين، من أرخص الخضروات في البلاد، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه، حيث تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالي مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن، بحسب ما قاله الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية.

وعزا خليل الارتفاعات الكبيرة في أسعار البصل إلى التجار الذين يعطشون السوق من أجل رفع السعر.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر، وصل في أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر.