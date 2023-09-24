أبوظبي الإسلامي ينتهي من استرداد صكوك غير محددة الأجل

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، الانتهاء بنجاح من عملية الاسترداد لشهادات صكوكه غير محددة الأجل من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار في تاريخ الاستدعاء الأول الموافق لـ20 سبتمبر الجاري. وتم استرداد الصكوك بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتباراً من الأربعاء الماضي ووفقاً لهذا، تم إلغاء تداول هذه الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أصدر بنجاح يوليو الماضي، صكوكاً أخرى بقيمة 750 مليون دولار من الفئة الأولى (AT1) لتحل محل الصكوك المستردة والمحافظة بذلك على مكانة رأس المال للمجموعة.