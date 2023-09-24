أبوظبي الإسلامي ينتهي من استرداد صكوك غير محددة الأجل

أبوظبي الإسلامي ينتهي من استرداد صكوك غير محددة الأجل
التاريخ
9/24/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، الانتهاء بنجاح من عملية الاسترداد لشهادات صكوكه غير محددة الأجل من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار في تاريخ الاستدعاء الأول الموافق لـ20 سبتمبر الجاري. وتم استرداد الصكوك بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتباراً من الأربعاء الماضي ووفقاً لهذا، تم إلغاء تداول هذه الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أصدر بنجاح يوليو الماضي، صكوكاً أخرى بقيمة 750 مليون دولار من الفئة الأولى (AT1) لتحل محل الصكوك المستردة والمحافظة بذلك على مكانة رأس المال للمجموعة.
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