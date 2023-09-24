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مصري يفوز بمليون درهم من «الأنصاري للصرافة»

9/24/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((الأنصاري للصرافة)) عن تتويج مصطفى أبو يوسف من الجنسية المصرية بجائزة المليونير العاشر لحملتها السنوية ((عروض الصيف 2023)).

وأقيم السحب النهائي في دبي بحضور كبار مسؤولي ((الأنصاري للصرافة))، وممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتم بث السحب مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة. وتأهل الفائز للسحب بعد إرساله حوالة مالية عبر تطبيق الهاتف المحمول للشركة كما شهدت الحملة تتويج خليفة صبيح الكعبي، إماراتي الجنسية، بالسحب على سيارة ((Lexus UX)).

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في ((الأنصاري للصرافة)): نتوجه بالتهنئة إلى مصطفى أبو يوسف لتتويجه بجائزة المليونير العاشر ضمن حملة ((عروض الصيف))، كما نهنئ جميع الفائزين الآخرين ويسرنا أن نشهد نجاح دورةٍ جديدة من عروض الصيف، استمراراً لنجاح الدورات السابقة.

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