«إشراق للاستثمار» تبحث تخفيض أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار إلى انعقاد الجمعية العمومية في أقرب وقت ممكن، وذلك لمناقشة مقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.ووفقاً لبيان الشركة، سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة تعديل المادة (19 -أ) من الباب الرابع من النظام الأساسي للشركة، بموجب قرار خاص ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من 5 أعضاء.

إلى ذلك، أعلنت ((إشراق للاستثمار))، استقالة صالح هاشم الهاشمي من عضوية مجلس إدارة الشركة، وهذه الاستقالة الثالثة في غضون أيام لأعضاء في مجلس إدارة الشركة.وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أوضحت الشركة أن أسباب استقالة الهاشمي شخصية، ولإتاحة الفرصة لتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.