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«مايكروسوفت» نحو استحواذ بـ 69 مليار دولار

9/24/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قطعت شركة ((مايكروسوفت))، مالكة أجهزة ((إكس بوكس))، شوطاً كبيراً في تبديد العقبة الأخيرة التي تمنعها من الاستحواذ على ((أكتيفيجن بليزارد))، مبتكرة ألعاب ((كول أوف ديوتي)) و((ديابلو)) و((كاندي كرش)).

ويعد الاستحواذ الضخم البالغة قيمته 69 مليار دولار، جزءاً من رهان ((مايكروسوفت)) المكلف للغاية لتعزيز موقعها في قطاع الألعاب، ولمساعدة وحدة التحكم الناجحة التي تنتجها ((إكس بوكس)) على التنافس مع أجهزة ((بلاي ستايشن)) من ((سوني)).

وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية أمس، أنها أعطت موافقة مؤقتة على الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها شركة ((مايكروسوفت)) الأمريكية العملاقة للاستحواذ على شركة ((أكتيفيجن بليزارد)).

وتحدثت الهيئة البريطانية في بيان عن ((مخاوف متبقية محدودة)) بشأن هذا الاندماج، إلا أن ((مايكروسوفت اقترحت حلولاً لها)) من شأنها تبديدها.

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