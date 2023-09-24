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«مدرج خورفكان»

9/24/2023 6:00:07 AM
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((مدرج خورفكان)) مرفق ثقافي وتحفة معمارية تجمع بين سحر الطبيعة وعظمة التاريخ وروعة الفن والثقافة، فالتصميم المعماري للمدرج هو مزيج من الطرازين الروماني والإسلامي، مع إطلالات مذهلة مباشرة على شاطئ خورفكان. وعلى الرغم من افتتاحه حديثاً، إلا أنه أصبح أحد أبرز المعالم السياحية بالمدينة، ومن أكثر مرافقها نشاطاً.

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