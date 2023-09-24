«مدرج خورفكان»
التاريخ
9/24/2023 6:00:07 AM
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((مدرج خورفكان)) مرفق ثقافي وتحفة معمارية تجمع بين سحر الطبيعة وعظمة التاريخ وروعة الفن والثقافة، فالتصميم المعماري للمدرج هو مزيج من الطرازين الروماني والإسلامي، مع إطلالات مذهلة مباشرة على شاطئ خورفكان. وعلى الرغم من افتتاحه حديثاً، إلا أنه أصبح أحد أبرز المعالم السياحية بالمدينة، ومن أكثر مرافقها نشاطاً.
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