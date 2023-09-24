الأمن المصري يقبض على عصابة تسرق الثمار المحملة على سيارات النقل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها القت القبض على عصابة مكونة من 12 شخصاً

يمتهنون سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة".



وأكدت الوزارة في حسابها على فيس بوك أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية كشفت عن

قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (12 شخصا "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة".

وأوضحت الوزارة أن العصابة كان تستقل مركبات "تروسيكل"وتسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور ثم تقوم

بقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب السرقة

وتم ضبط (مركبة "توك توك" - 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة المصرية، قررت وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق".

وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 35 جنيها، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.