مسبار «باركر» يمر عبر انفجار شمسي هائل

مسبار «باركر» يمر عبر انفجار شمسي هائل
التاريخ
9/24/2023 6:00:06 AM
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ضرب توهج شمسي هائل أقرب مسبار فضائي يرسله البشر إلى الشمس على الإطلاق، ما كشف عن رؤى غير مسبوقة حول انفجارات شمسية، وفق ((إندبندنت)).وحلقت مركبة باركر الفضائية التابعة لناسا، وهي أول مهمة على الإطلاق ((تلمس الشمس))، عبر انفجار شمسي قوي يسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي.وأشار العلماء في دراسة نشرت، مؤخراً، في مجلة ((أستروفيزيكال جورنال))، إلى أن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي عبره المسبار يعد واحداً من أقوى الانبعاثات المسجلة على الإطلاق.
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