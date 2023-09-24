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مسبار «باركر» يمر عبر انفجار شمسي هائل

9/24/2023 6:00:06 AM
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ضرب توهج شمسي هائل أقرب مسبار فضائي يرسله البشر إلى الشمس على الإطلاق، ما كشف عن رؤى غير مسبوقة حول انفجارات شمسية، وفق ((إندبندنت)).وحلقت مركبة باركر الفضائية التابعة لناسا، وهي أول مهمة على الإطلاق ((تلمس الشمس))، عبر انفجار شمسي قوي يسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي.وأشار العلماء في دراسة نشرت، مؤخراً، في مجلة ((أستروفيزيكال جورنال))، إلى أن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي عبره المسبار يعد واحداً من أقوى الانبعاثات المسجلة على الإطلاق.

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