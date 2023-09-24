آخر قمر عملاق لهذا العام 29 الجاري

يستعد عشاق الفلك لاستقبال آخر قمر عملاق لسنة 2023، في الأسبوع المقبل، الذي يحمل اسم ((قمر الحصاد))، وفق ((بزنس إنسايدر)).وسيزين البدر العملاق سماء الأرض يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، إذ سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقاً من البدر المعتاد. والقمر العملاق نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14 % وأكثر سطوعاً بنسبة 30 % من القمر المكتمل النموذجي في أشهر العام وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، تسمى الحضيض، وفقاً لوكالة ناسا.

ويحمل بدر هذا الشهر اسم ((قمر الحصاد))، ويعرف بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف. ويطلق عليه اسم ((قمر الحصاد)) لأنه يحدث حينما يكون المزارعون في نصف الكرة الشمالي مستعدين لحصاد محاصيلهم قبل حلول الشتاء.

وسيكون أفضل وقت لرؤية ((قمر الحصاد العملاق)) عند طلوع القمر. وحينما يكون القمر قريباً من الأفق، يمكن للأجسام أمامه، مثل الأشجار والصخور أن توفر إحساساً بالحجم الهائل للقمر العملاق.