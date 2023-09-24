قمع الأفكار السلبية يحسّن الصحة العقلية

قمع الأفكار السلبية يحسّن الصحة العقلية
التاريخ
9/24/2023 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
وجدت دراسة أن قمع الأفكار السلبية مفيد للصحة العقلية، ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن تجاهل هذه الأفكار يعني أنها تبقى في عقلنا اللاواعي، ما يؤثر على سلوك الإنسان ورفاهيته، وفق ((إندبندنت)). ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن قمع الأفكار أدى إلى تحسين الصحة العقلية بين أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
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