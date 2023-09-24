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قمع الأفكار السلبية يحسّن الصحة العقلية

9/24/2023 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

وجدت دراسة أن قمع الأفكار السلبية مفيد للصحة العقلية، ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن تجاهل هذه الأفكار يعني أنها تبقى في عقلنا اللاواعي، ما يؤثر على سلوك الإنسان ورفاهيته، وفق ((إندبندنت)). ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن قمع الأفكار أدى إلى تحسين الصحة العقلية بين أولئك الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

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