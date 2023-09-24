فتح غطاء سيارته ففاجأته أفعى ضخمة

في واقعة غريبة من نوعها، أثار رجل أمريكي الجدل بسبب ما وجده في محرك سيارته، حينما تفقده بعدما شعر بشيء غريب داخله، وعندما فتح غطاء المحرك، أصيب بصدمة بالغة، ناهيك عن حالة من الفزع التي تملكته، فقد وجد نفسه أمام أفعى ضخمة ملتفة حول أجزاء المحرك.واضطر الرجل إلى استدعاء رجال الشرطة طلباً للمساعدة في مواجهة ذلك الموقف الغريب والمفزع.

وبحسب الفيديو وثّق الواقعة، عثر الرجل على الأفعى وهي بطول يبلغ حوالي 2.13 متر. وكانت تقوم بمحاولة الالتفاف حول محرك السيارة، ليواجه الرجل ومعه رجال الشرطة صعوبة في القيام بتحريكها أو محاولة رفعها من مكانها.

وقالت شبكة تلفزيون ((آي. تي. في)) إن الواقعة قد حدثت في مدينة ((غرين باي)) بولاية ويسكونسن الأمريكية. أما الأفعى التي تم ضبطها فهي من نوع ((سجادة الغابة بيثون))، ومصدرها أستراليا.

وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في منظمة ((الحياة البرية في شاطئ باي)) أن الأفعى قد زحفت إلى محرك هذه السيارة طلباً للدفء.