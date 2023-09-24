هل تعتني بنفسك كصديقك؟ هل أرهقت نفسك وأنت تسعى لإرضاء الغير؟ هل وصلت بك الحساسية إلى الشعور بالسلبية والقلق؟ كتاب ((تألق)) يوصيك بتقدير ذاتك والعناية بها بحساسية زائدة صحية ممتلئة بالثقة والفرح. بعد المقدمة يبدأ الكتاب بالفصل الأول ((من الحساسية الزائدة إلى الثقة بالنفس)) يوضح فيه آثار الجانب الصحي وغير الصحي للحساسية الزائدة وأسبابها موجهاً لكيفية تجاوزها؛ فيوصيك في ((قوة التفكير الإيجابي)) بـ((تعلم السيطرة على الحديث الداخلي الدائر في رأسك)) وابتعد عن الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي و((لا تسمح لعقلك أن يتنمر عليك)) .

وامضِ مع نفسك وقتاً أكثر معتنياً أكثر بصوت التوكيدات الإيجابية لها، وتذكر أن ((الثقة تنبع من الداخل)) فلا بأس من إلغاء متابعة حسابات لا جدوى منها في التواصل الاجتماعي، وكذلك الخروج من دائرة المألوفين والتعرف على أشخاص جدد في أرض الواقع، و((تبنَ شخصيتك الفريدة)) دون مثالية و((ابدأ بتعلم مهارة جديدة)) وأبدع في التعبير عن نفسك.

يأتي الفصل الخامس ((أنت ما تأكله!)) بتذكيرك بأثر الطعام في شعورك وتصرفك، وحتى وإن زاد وزنك ((جد هرمونات السعادة لديك)) ليرتفع تقديرك لذاتك بممارسة هواية كالجلوس مع الحيوانات الأليفة و((اكتشف متعة الحركة)) بممارسة التمارين الرياضية؛ ليكمل بـ((دفعات من الثقة بالنفس بطرائق سريعة وسهلة)) ثم ((دلل نفسك مجدداً)) فـ((الاعتناء بالذات ليس أنانية)) ثم يختم الكتاب بنصائح في الفصل التاسع ((الخطوات التالية)). كتاب خفيف لطيف ينتهي في جلسة واحدة؛ يناقش الحساسية الزائدة ويوجهها لديك للوجه الصحي منها لتصعد به بثقة عالية بالنفس تستحقها بأقوال شخصيات وصور ذهنية وتعبيرية.