«مهرجان أبوظبي» و«تياترو ريال» يقدمان أوبرا ميديا

أعلن مهرجان أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن تقديمه أوبرا ميديا ((MÉDÉE))، أحدث إنتاجاته المشتركة مع تياترو ريال في مدريد، التجربة المسرحية الساحرة التي تقتبس المأساة اليونانية الكلاسيكية، حيث بدأ العرض المسرحي في تياترو ريال من 19 ويختتم اليوم.وتم إطلاق هذا العمل الجديد لأول مرة عالمياً في افتتاح موسم 2023 - 2024 لتياترو ريال في مدريد بحضور الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا، ملكة إسبانيا.

أحيا هذا الإنتاج المشترك الجديد في عرضه العالمي الأول تحفة لويجي تشيروبيني الشهيرة خلال افتتاح الموسم لمسرح تياترو ريال الشهير عالمياً في مدريد، وتدور أحداث القصة في مدينة كورنثوس القديمة، وتتكشف القصة من خلال عيون الساحرة والأطفال الأبرياء الذين يمثلون ضحايا الحكاية اليونانية المأساوية المليئة بالمشاعر الجياشة والخيانة والانتقام والمنفى.

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: ((نتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية لتقديم أعمال الإنتاج والتكليف الحصري، سعياً لتمكين نهضة الفنون والاحتفاء بكبار الفنانين العالميين، ونواصل شراكتنا مع تياترو ريال، عبر الإنتاج المشترك لأوبرا ((ميديا)) ضمن افتتاحية موسم دار الأوبرا الإسبانية الرائدة، في عرض عالمي أول.

حيث يستعيد العمل رائعة لويجي تشيروبيني بقيادة قائد الأوركسترا الشهير إيفور بولتون، والمخرج المسرحي والمصمم باكو أزورين، مع السوبرانو المتميزة ماريا أجريستا)). وقال إجناسيو جارسيا بيلينجير، المدير العام لمسرح تياترو ريال: ((إنه لشرف كبير لمسرح تياترو ريال أن يعمل على هذا الإنتاج المشترك مع مهرجان أبوظبي، كما حدث مع أوبرا عايدة العام الماضي، وهذا يؤكد أهمية توحيد الجهود في نشر الثقافة، في مبادرة تعد من أكثر المظاهر الفنية جاذبية)).