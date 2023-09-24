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نجلاء بدر تحذر من «وسائل التواصل» في «صوت وصورة»

9/24/2023 6:00:03 AM
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أكدت الفنانة نجلاء بدر سعادتها بالمشاركة في عمل درامي جديد تحت عنوان ((صوت وصورة))، موضحة أن المسلسل الذي يشارك فيه نخبة من النجوم سيقدم موضوعاً شائكاً يخص قطاعاً كبيراً من المجتمع العربي من خلال قصة إنسانية مؤثرة.وأشارت إلى أن مسلسلها الجديد سيطرح أزمة مواقع التواصل الاجتماعي، ويكشف مدى قدرتها على تضليل الواقع، خاصة في ظل انتشارها الكبير بين كل قطاعات المجتمع، متوقعة تجاوب الجمهور مع العمل ونجاحه.

ومسلسل ((صوت وصورة))، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلان، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب. وقالت نجلاء في تصريحات لها إن العمل يهدف أيضاً إلى تقديم رؤية موضوعية لهذا الموضوع، من خلال توعية الناس بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها بمسؤولية.

وشهدت الفترة الماضية حضوراً فنياً جيداً على مستوى السينما والدراما لنجلاء بدر، حيث شاركت مؤخراً في بطولة فيلم ((ساعة إجابة)) بالتعاون مع غادة عادل، وسوسن بدر، وشريف سلامة، وانتصار، وآيتن عامر، وإخراج مصطفى أبو سيف.

كما عرض لها في رمضان الماضي مسلسل ((سره الباتع)) للمخرج خالد يوسف، والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي.

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