أبوظبي تنظم أول مؤتمر للعلاج بالفن في المنطقة

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، عن تنظيمه لأول مؤتمر للعلاج بالفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والذي سينطلق يومي 17 و18 من أكتوبر المقبل في أبوظبي، تحت شعار ((التمكين من خلال الإبداع))، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الفكر في مجال العلاج بالفن من شتى أنحاء العالم.

ويهدف ((مؤتمر العلاج بالفن)) إلى تقديم نظرة عميقة حول أحدث التطورات التي يشهدها مجال العلاج بالفن ودوره في دعم جهود التأهيل والتمكين لحالات العنف والإيذاء التي تعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة وتأثيره على الصحة العقلية والنفسية وتطوير الذات. ويعد هذا المؤتمر العلمي العالمي خطوة أولية تمهد لسلسلة من المؤتمرات المقبلة، ويهدف إلى توفير منصة لتبادل الأفكار المبتكرة وغير المسبوقة التي من شأنها أن تنهض بمجال العلاج بالفن على مستوى العالم.

ويعكس شعار المؤتمر ((التمكين من خلال الإبداع)) التزام المركز بتشجيع التعبير الفني والأبحاث المدعومة بالأدلة العلمية بما يضمن إحراز تطورات ملموسة في القطاع. وسيتضمن جلسات تخصصية حول مختلف جوانب العلاج بالفن لاستكشاف الفوائد والأساليب والاستراتيجيات والعلاجات المرتبطة بالصدمات النفسية والتعافي والمبادرات المجتمعية الشاملة.

وتتمثل أهم مواضيع المؤتمر في كل من: أساسيات تطبيقات العلاج بالفن، وتطبيقات وأنماط العلاج بالفن، والعلاج بالفنون التعبيرية واستعادة التوازن من خلال الحواس، وأدوات التشخيص والقياس في العلاج بالفن، والفنون المعاصرة والعلاج بالفن، ودور العلاج بالفن كأداة فعالة في إعادة التأهيل، وغيرها.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء: ((يؤكد المؤتمر على إيمان مركز إيواء بقدرة الفن على إحداث تغيير إيجابي، والتزامه بمنهجية شاملة تسخر التعبير الجمالي والإبداع والمبادئ الإنسانية في علاج وإعادة تأهيل الحالات على المستوى الجسدي والنفسي والروحي، والذي بدوره يساهم في التغيير الاجتماعي والتقدم البشري)).

وأضافت: ((تم إعداد المؤتمر على أكمل وجه كي يكون منصة للتبادل المعرفي والتعلم تضم مختلف المتخصصين والباحثين والأكاديميين والمهتمين من شتى أنحاء العالم. وقد حرصنا على استقطاب نخبة من الخبراء وقادة الفكر، ممن سيستكشفون أحدث الممارسات العالمية في مجال العلاج بالفن)).

وينعقد مؤتمر العلاج بالفن في فندق إرث أبوظبي، وسيتم خلاله عرض ما يقارب 100 عمل فني أبدعته حالات العنف والإيذاء التي استقبلها المركز في دور الإيواء التابعة له.