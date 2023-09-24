3 تصميمات هندسية في الإمارات تفوز بجوائز دولية

فازت ثلاثة تصميمات هندسية في دولة الإمارات بـ((جوائز الهندسة المعمارية الدولية 2023)) التي يقدمها متحف ((شيكاغو اثينيوم)) للهندسة المعمارية والتصميم، و((المركز الأوروبي للتصميم الفني المعماري والدراسات الحضرية))، في حفل أقيم بجوار أكروبوليس باليونان. والتصميمات الفائزة هي: فندق ((دبليو - مينا السياحي)) عن فئة الفنادق والضيافة من تصميم شركة الهندسة المعمارية ((أيداس))، و((الاتحاد إيرينا)) عن فئة الرياضة والترفيه من تصميم ((أتش او كي)) و((باسكال+ واتسن))، ومقر ((شركة بيئة)) من تصميم شركة ((زها حديد للهندسة المعمارية)) عن فئة مقار الشركة.

تكريم

ووفق موقع ((غلوبال ديزاين نيوز)) الأمريكي، كرمت ((جوائز الهندسة المعمارية الدولية)) في عامها الثامن عشر، أفضل المباني الحديثة ومشروعات التخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية في العالم لسنة 2023، التي توفر رؤية معاصرة للهندسة المعمارية والتصميم والثقافة والاتجاهات الاجتماعية في بلادها. ولفت كريستيان ناركيفيتش لين، رئيس المتحف المدير التنفيذي لـ((متحف شيكاغو اثينيوم)) إلى أن الجوائز تعد علامة على التميز في التصميم المستدام.