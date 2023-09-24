3 تصميمات هندسية في الإمارات تفوز بجوائز دولية

3 تصميمات هندسية في الإمارات تفوز بجوائز دولية
التاريخ
9/24/2023 6:00:02 AM
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فازت ثلاثة تصميمات هندسية في دولة الإمارات بـ((جوائز الهندسة المعمارية الدولية 2023)) التي يقدمها متحف ((شيكاغو اثينيوم)) للهندسة المعمارية والتصميم، و((المركز الأوروبي للتصميم الفني المعماري والدراسات الحضرية))، في حفل أقيم بجوار أكروبوليس باليونان. والتصميمات الفائزة هي: فندق ((دبليو - مينا السياحي)) عن فئة الفنادق والضيافة من تصميم شركة الهندسة المعمارية ((أيداس))، و((الاتحاد إيرينا)) عن فئة الرياضة والترفيه من تصميم ((أتش او كي)) و((باسكال+ واتسن))، ومقر ((شركة بيئة)) من تصميم شركة ((زها حديد للهندسة المعمارية)) عن فئة مقار الشركة.
تكريم
ووفق موقع ((غلوبال ديزاين نيوز)) الأمريكي، كرمت ((جوائز الهندسة المعمارية الدولية)) في عامها الثامن عشر، أفضل المباني الحديثة ومشروعات التخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية في العالم لسنة 2023، التي توفر رؤية معاصرة للهندسة المعمارية والتصميم والثقافة والاتجاهات الاجتماعية في بلادها. ولفت كريستيان ناركيفيتش لين، رئيس المتحف المدير التنفيذي لـ((متحف شيكاغو اثينيوم)) إلى أن الجوائز تعد علامة على التميز في التصميم المستدام.
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