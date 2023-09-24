«فوي فوي فوي» يحمل طموحات السينما المصرية للأوسكار

يطرح فيلم ((فوي فوي فوي)) الذي رشحته القاهرة لجوائز الأوسكار، موضوع الساعة وهو الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشكل مصر أحد منابعها. وسيكون الفيلم الذي كتب حواراته وأخرجه عمر هلال، ضمن الأفلام الساعية للتأهل إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي.ويروي الفيلم قصة حارس أمن يؤدي دوره محمد فراج، يعيش مع والدته في حي فقير، ويسعى للهجرة إلى أوروبا بحثاً عن مستقبل أفضل. ولكن ليس بالقارب نظراً إلى أن هذه الطريقة مكلفة مادياً ومحفوفة بالمعاناة والخطر.

وما كان من الحارس لكي يتمكن من الانتقال إلى أوروبا إلا أن تظاهر بأنه فاقد البصر وانضم إلى فريق لكرة القدم للمكفوفين يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم في بولندا. وما لبث الكفيف المزيف أن اكتشف أنه ليس وحده من اعتمد هذه الحيلة.

وشرح المخرج عمر هلال، البالغ 48 عاماً، ظروف ولادة فكرته، فروى أنه قرأ ((منشوراً على فيسبوك تداوله الكثير من المتابعين، عن مجموعة من الشبان المصريين انتحلوا صفة مكفوفين ووصلوا إلى بولندا وفروا إلى جهات أخرى)).

وقال هلال الذي نشأ في السعودية وكندا ((وجدت في القصة تماماً ما أبحث عنه)). وجعل هلال هذه القصة العمود الفقري لفيلمه، لكنه بنى نصه الدرامي على ((أحداث ومفارقات)) من صميم أفكاره. و((فوي)) كلمة إسبانية تعني ((أنا قادم))، يقولها اللاعبون غير المبصرين حين تكون الكرة معهم للتواصل مع زملائهم. وتؤدي نيللي كريم دور صحافية يستأثر الفريق باهتمامها.

وقالت الممثلة المصرية الشهيرة لوكالة فرانس برس عن شخصيتها في الفيلم إنها ((صحافية ملت إعداد المواضيع التافهة، فذهبت ذات يوم لإجراء مقابلات مع شباب في نادي الإحسان، حيث تعرفت إلى عالم جديد بالنسبة إليها، ونشأت قصة إعجاب خفيفة وصدمات)).وأضافت كريم إنها ((الشخصية الوحيدة في الفيلم المتفائلة بالحياة)).