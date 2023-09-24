نجاة مكي لـ «البيان »: الفن حكاية شغف وابتكار لا تتوقف

تُعد الفنانة نجاة مكي شخصية رائدة في مجتمع الفن الإماراتي، وقد أثرت رؤيتها العميقة للعلاقة الكامنة ما بين اللون والذكريات المرتبطة بأماكن معينة، على عمق وتنوع تعبيراتها الفنية بشكل كبير، وقد نالت مؤخراً وسام الفارس في الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية أثناء معرضها الفردي الثاني ((أطياف المسك)) في غاليري عائشة العبار.تقوم نجاة مكي في أعمالها الجديدة لهذا المعرض، برصّ طبقات الألوان فوق بعضها البعض في مسعى لإنشاء تجارب حسّية مكثفة في لوحاتها.

وذلك من خلال تحدي الحدود الحالية لتأثير اللون على حواسنا المختلفة. كما تحتوي أعمال الفنانة الأخيرة التي أبدعتها باستخدام القماش على تفسيرات وتعديلات معاصرة لتصاميم النقاط والبيزلي التي تزدان بها الأقمشة التقليدية عادة. يأتي المعرض بمثابة شهادة على نهج الفنانة نجاة مكي الجريء والمبتكر، والذي تعمل من خلاله باستمرار على تجاوز حدود ممارساتها من خلال استكشافها تقنيات ووسائل فنية جديدة.

وسام

((البيان)) التقت الدكتورة نجاة مكي عن حصولها على وسام فارس في الفنون والآداب الفرنسي، وقالت: إن التكريم يعني لي الكثير، حيث إنني كرمت من دولة لها مكانة في الفن والإبداع منذ قرون طويلة، مما يعطيني حافز أكثر للإبداع، وأفتخر بأنني من دولة الإمارات وحصلت على هذا الوسام وهو من الأوسمة المميزة التي يحصل عليها الفنانين.

وهذا يؤكد بأني مثلت بلدي في الكثير من المحافل الدولية بصورة مشرفة، كما أن التكريم يدعم حضوري في تقديم بلدي كدولة متقدمة في مجال الفن والإبداع وكامرأة لها بصمة إبداعية. وأكدت نجاة مكي أنها على يقين دائم بأن الفن حكاية شغف وابتكار لا تتوقف. وعن معرضها الأخير قالت: معرض ((أطياف المسك)) هو استحضار الذاكرة.

فهناك الكثير من المواقف التي نتفاعل معها وتترك، فينا أثر فالأعمال الموجودة في المعرض قمت بربط العناصر في وحدة متعددة الطبقات من خلال علاقات لونية وشكلية، كما استخدمت في هذا المعرض لأول مرة مسطحات خاصة بالأقمشة النسائية، والتي كانت المحببة للنساء قديماً، وهي أقمشة لها أسماء مثل ((الزري)) و((الميزع)) وكانت كمسطح للعمل الفني.

ومن خلال هذا المسطح بنيت عليه تكوين العمل وهذه بنية جديدة في الشكل أو في السياق العام للعمل الفني، إضافة إلى أن العمل هو اتجاه جديد في كيفية توظيف الزخارف والرموز من خطوط وألوان مع بعض على أن تكون الزخارف لها خصوصية خاصة فيما بينها، وبذلك أعطي انطباعاً بأن الأشكال في حديث دائم مع باقي الأشكال.

وهذا ما يحصل خلال التجمعات النسائية من تبادل أحاديث وحكايات، إضافة إلى رؤية أخرى بالنسبة للنقط والخطوط والألوان والمساحات في تشكيلها فقد تم توظيفها كما يدور في وجداني، وعلى غير المعتاد تم وضع أسماء للأعمال الفنية، وربط الزمني للمعنى مع التكوين للعمل الفني مثل لوحات الفصول الأربعة ربطت وجود وإحساس المرأة و جمالية ثوبها، فهي لها حضور ولكن بشكل مختلف.

الاقتصاد الإبداعي

وأكدت الدكتورة نجاة بأن المعارض الفنية تساهم بنسبة كبيرة في دعم حركة الاقتصاد الإبداعي في دبي، وفي الدولة بصورة عامة، فهي تطرح أفكاراً حداثية، فنحن في مجتمع متغير، والفنان لا بد أن يواكب هذا التغيير من خلال طرح أفكار مختلفة.