خورفكان والإمارات.. نكهة إسبانية

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي فريقا خورفكان والإمارات لحساب الجولة الثالثة من دوري المحترفين، ويتطلعان إلى فتح صفحة جديدة، وتحقيق الفوز، وستكون المواجهة بنكهة إسبانية، تحت إشراف مدربين من الجنسية الإسبانية، هما جيرارد زارغوسا ((النسور))، ولويس بلاناجوما ((الصقو))، كما أن الإمارات نجح في ضم الإسباني باكو الكاسر ليلعب بجوار مواطنه أنييستا، ويحتل خورفكان المركز الثامن بثلاث نقاط والإمارات بالمركز العاشر بنقطة. وتبدو الأمور داخل خورفكان لا تسر جماهير النادي بعد مغادرة ((النسور)) كأس مصرف أبوظبي الإسلامي،ويعمل ((الصقور)) على تحقيق فوزه الأول تحت قيادة الإسباني بلاناغوما الذي يقود الفريق في أول مباراة بالدوري.

ووصف مدرب خورفكان زارغوسا المباراة بالمهمة، مشيراً إلى أن لاعبي ((النسور)) تناسوا مرارة الخروج من مسابقة الكأس وكل تركيزهم منصب حالياً على مباراة الإمارات، مشيراً إلى ضرورة الحذر أمام الإمارات الذي دعم صفوفه بعناصر جيدة وقال نسعى لمصالحة جماهيرنا.

وأكد لويس بلاناغوما رغبة لاعبي الإمارات في الفوز وتعويض النتائج السلبية السابقة، وقال: هدفنا تحقيق الانتصار الأول في البطولة. وأكد بلاناغوما عدم وجود إصابات أو غيابات بالفريق وقال: ثقتنا كبيرة في المجموعة التي ستخوض اللقاء لتقديم مباراة ترضي الجماهير.