Sunday, 24 September 2023 01:54 GMT

خورفكان والإمارات.. نكهة إسبانية

9/24/2023 6:00:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي فريقا خورفكان والإمارات لحساب الجولة الثالثة من دوري المحترفين، ويتطلعان إلى فتح صفحة جديدة، وتحقيق الفوز، وستكون المواجهة بنكهة إسبانية، تحت إشراف مدربين من الجنسية الإسبانية، هما جيرارد زارغوسا ((النسور))، ولويس بلاناجوما ((الصقو))، كما أن الإمارات نجح في ضم الإسباني باكو الكاسر ليلعب بجوار مواطنه أنييستا، ويحتل خورفكان المركز الثامن بثلاث نقاط والإمارات بالمركز العاشر بنقطة. وتبدو الأمور داخل خورفكان لا تسر جماهير النادي بعد مغادرة ((النسور)) كأس مصرف أبوظبي الإسلامي،ويعمل ((الصقور)) على تحقيق فوزه الأول تحت قيادة الإسباني بلاناغوما الذي يقود الفريق في أول مباراة بالدوري.

ووصف مدرب خورفكان زارغوسا المباراة بالمهمة، مشيراً إلى أن لاعبي ((النسور)) تناسوا مرارة الخروج من مسابقة الكأس وكل تركيزهم منصب حالياً على مباراة الإمارات، مشيراً إلى ضرورة الحذر أمام الإمارات الذي دعم صفوفه بعناصر جيدة وقال نسعى لمصالحة جماهيرنا.

وأكد لويس بلاناغوما رغبة لاعبي الإمارات في الفوز وتعويض النتائج السلبية السابقة، وقال: هدفنا تحقيق الانتصار الأول في البطولة. وأكد بلاناغوما عدم وجود إصابات أو غيابات بالفريق وقال: ثقتنا كبيرة في المجموعة التي ستخوض اللقاء لتقديم مباراة ترضي الجماهير.

MENAFN24092023000110011019ID1107129110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث