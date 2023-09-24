كلباء والجزيرة.. لقاء التعويض

يحلّ فريق الجزيرة ضيفاً على اتحاد كلباء في الخامسة وعشرين دقيقة عصر اليوم، في مباراة مرتقبة لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وسيكون التعويض عنواناً للقاء بعد خسارة وتعادل كلباء في أول جولتين أمام الشارقة والبطائح خلال المباراة، فيما خسر الجزيرة أمام الوحدة في كلاسيكو العاصمة. ويبلغ رصيد كلباء نقطة واحدة بالمركز 11 بينما يحتل الجزيرة المركز السادس بثلاث نقاط.وخلال عصر الاحتراف لم يحقق كلباء الفوز على الجزيرة إلا في مباراة وحيدة مقابل انتصار فخر أبوظبي في 11 مباراة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وأكد الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لكلباء: إن المباراة لن تكون سهلة، وقال لاعبونا على قدر كبير من الجاهزية، وشاهدت روح التحدي والإصرار لديهم والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، وأنا على يقين أن الفريق سيقدم مباراة جيدة، ونسعى للفوز.

وأتمنى مساندة الجماهير للفريق. وأكد فرانك دي بور مدرب الجزيرة، إن لاعبي الفريق في كامل الجاهزية باستثناء خلفان مبارك الذي يعاني من الإصابة وقال: نواجه منافساً قوياً يتمتع بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير في بطولة الكأس ، ولديه رغبة مواصلة النتائج الإيجابية كما يمتلك الكثير من المميزات مثل تحوله السريع من الدفاع إلى الهجوم. وأشار دي إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه لتجاوز كلباء مبيناً أهمية الاستفادة من الفرص والتركيز طوال شوطي اللعب مع احترام المنافس.