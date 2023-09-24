المنصوري وغاية يحملان علم الإمارات بافتتاح «الآسياد»

تفتتح في الرابعة عصر اليوم ((بتوقيت الإمارات)) بالملعب الأولمبي بيغ لوتوس في مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية الـ19، رسمياً. ويحظى كل من أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، وغاية شهيل آل شهيل لاعبة منتخب الإمارات للرماية بحمل علم الإمارات في الافتتاح. ولن تستخدم الألعاب النارية في الحفل. وقال المدير الرئيسي للحفل شا شياو لان سيحظى 50 ألف متفرج المتوقع حضورهم الافتتاح بـ ((وليمة بصرية)) باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.

وأشار إلى أن الحفل سيكسر تقليد عرض الألعاب النارية، وقال: ((ملتزمون بالفلسفة الخضراء في استضافة الحدث)).

من ناحية أخرى، شهد مقر القرية الرياضية في هانغتشو أمس مراسم رفع علم الإمارات بحضور وفد الدولة وقام الجميع بترديد كلمات النشيد الوطني تزامناً مع رفع العلم ضمن الفقرات الترحيبية المخصصة للاحتفاء بالوفود المتواجدة بالقرية، وقاك أحمد الطيب مدير وفد الإمارات بتبادل الدروع التذكارية مع لي هولين عمدة القرية.

وعلى مستوى المنافسات شاركت لاعبتنا ضحى آل بشر أمس في مسابقة إلكا 6 بنات وعادل خالد بمسابقة إلكا 7 للرجال ضمن اليوم الثاني للشراع بالدورة، ويخوض منتخبنا اليوم 3 سباقات عن طريق محمد الزعابي، كاميليا القبيسي في فئة إلكا 4 وضحى آل بشر في إلكا 6 وعادل خالد في إلكا 7.

وودع حمد المطروشي لاعب منتخبنا للتجديف المنافسات عقب مشاركته في مسابقة خروجه من قائمة المتأهلين في منافسات الفردي.وأكد قيس الظالعي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن رياضة الإمارات تطمح للصعود على منصات التتويج في عدة رياضات، وزيادة عدد الميداليات مقارنة بـ((آسياد جاكرتا 2018)) التي حقق فيها رياضيونا 13 ميدالية.

وقال: نتطلع لتخطي هذا الرقم، لاسيما أنه لدينا عدة رياضات نراهن عليها للحصول على ميداليات منها الجوجيتسو والجودو والدراجات الهوائية، كما سننافس بقوة في الرجبي باعتبار أن تصنيفنا الثاني على الصعيد الآسيوي.

وأكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن منتخب الجودو يستهدف التتويج في دورة الألعاب الآسيوية وقال: نسعى لتعزيز رصيدنا من النقاط في سباق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)).