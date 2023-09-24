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اليوم 4 مباريات بكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

9/24/2023 5:59:59 AM
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تقام في السابعة من مساء اليوم، 4 مباريات في الجولة الثانية المفصلية وشبه الحاسمة للتأهل إلى الدور التالي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، ((المربع الذهبي)) ويلتقي فيها الوصل مع العين، وبني ياس مع الجزيرة بالمجموعة الأولى، وعجمان مع النصر، وحتا مع شباب الأهلي، بالمجموعة الثانية،ويتوقع أن تحسم النتائج عدداً من المقاعد المؤهلة للدور قبل النهائي، في حالة فوز أي فريق من الفائزين بالجولة الأولى لدور المجموعات حيث تغلب الجزيرة على الوصل والنصر على حتا وشباب الأهلي على عجمان، وبني ياس على العين .

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