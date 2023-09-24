اليوم 4 مباريات بكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

اليوم 4 مباريات بكأس نائب رئيس الدولة للطائرة
التاريخ
9/24/2023 5:59:59 AM
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تقام في السابعة من مساء اليوم، 4 مباريات في الجولة الثانية المفصلية وشبه الحاسمة للتأهل إلى الدور التالي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، ((المربع الذهبي)) ويلتقي فيها الوصل مع العين، وبني ياس مع الجزيرة بالمجموعة الأولى، وعجمان مع النصر، وحتا مع شباب الأهلي، بالمجموعة الثانية،ويتوقع أن تحسم النتائج عدداً من المقاعد المؤهلة للدور قبل النهائي، في حالة فوز أي فريق من الفائزين بالجولة الأولى لدور المجموعات حيث تغلب الجزيرة على الوصل والنصر على حتا وشباب الأهلي على عجمان، وبني ياس على العين .
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