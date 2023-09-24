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منتخبنا يشارك بمونديال الرماية لأصحاب الهمم

9/24/2023 5:59:58 AM
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يشارك منتخبنا الوطني للرماية لأصحاب الهمم في النسخة التاسعة من بطولة العالم، في ليما عاصمة بيرو، وتضم بعثة المنتخب 11 لاعباً ولاعبة بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد صالح الشيزاوي واللاعبون هم: عبدالله الأحبابي (فئة SH2)، وعبدالله سيف العرياني (فئة SH1)، وعبيد الدهماني (فئة SH1)، وياسر الدرعي (فئة SH1)، وسيف الظاهري (فئة SH2)، ومحمد الهاشمي (فئة SG-S)، ومحمد الحبسي (فئة SG-S)، وسيف الحميري (فئة SG-S)، وأحمد بوهليبه (فئة SG-U)، وعائشة المهيري (فئة SH2)، ومنى حسن فئة (SH2). ويطمح المنتخب تحقيق أفضل نتيجة في هذه النسخة التي يشارك فيها 260 رياضياً يمثلون 54 دولة أملاً في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)).

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