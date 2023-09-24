استعدادات مكثفة لسباق زايد الخيري في ميامي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري ومجموعة الحبتور مؤتمراً صحافياً أمس بالمقر الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي، بحضور الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة، وخلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وأثنى الكعبي على مبادرات خلف الحبتور، وحرصه على رعاية السباق منذ 8 سنوات، والمشاركة في المبادرة الإنسانية العظيمة بإرثها وأصالتها، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي وجه بإقامة السباق الذي انطلق بنسخته الأولى في 2001.

وقال: يواصل نهر العطاء الإنساني والمتمثل في سباق زايد الخيري تدفقه داخل وخارج الإمارات، ونستعد لانطلاق النسخة 17 في 4 نوفمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن، وهذا الحدث الكبير هو ملك لكل الإماراتيين، وندعو المؤسسات الوطنية للمشاركة في أعمال الخير، وأن تحذو حذو مجموعة الحبتور في رعاية السباق الذي يعود ريعه للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى من خلال المؤسسة الوطنية لأبحاث الكلى (ناشيونال كيدني فاونديشن).

وأعلن الفريق (م) محمد هلال الكعبي أن العديد من المؤسسات الوطنية تشارك في رعاية السباق ،متمثلة في القوات المسلحة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووزارة الداخلية ممثلة في ((فزعة))، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقال: يوجد يوم إماراتي احتفالي سيتم تنظيمه بالتزامن مع السباق، وبالتنسيق بين سفارة الدولة في أمريكا ودائرة الثقافة والسياحة ،أبوظبي، وندعو دائرة السياحة في دبي للمشاركة في الفعالية، لما لها من ثقل كبير وخبرة طويلة، كما تسهم كل من طيران الاتحاد وطيران الإمارات بتوفير التذاكر، وسيتواجد في الفعالية جميع الطلبة المبتعثين والدارسين في الولايات المتحدة، ونرحب بالجميع في الحدث الإنساني الكبير، الذي يعكس جهود الإمارات الريادية في مجالات العمل الإنساني.

وأشار الكعبي إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترسخ القيمة الإنسانية الكبيرة التي يمثلها السباق، وتخصيص ريعه لعلاج مرضى الكلى.

والتقدير الذي حظي به من الأوساط الأمريكية، والكونغرس الأمريكي، الذي قدم شهادة تقدير لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عرفاناً منه برسالة السباق الإنسانية السامية، وانطلاقاً من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتضح أثر ذلك في التجاوب والتفاعل الكبير من أبناء الدولة والمقيمين وجميع المتابعين لفعالياته.

وأضاف: فخورون برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لسباق زايد الخيري بأبوظبي في 4 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني، والذي سيعود ريعه للأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان، وتقديم الدعم لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والذي يمثل فخراً لكل إماراتي بما يقدمه من جهود كبيرة وأبحاث مبتكرة، تعزز مكانة الإمارات وتميزها الريادي عالمياً.

وذكر الفريق (م) محمد هلال الكعبي، أن الترتيبات الخاصة بإقامة نسخة السباق في ولاية كيرلا الهندية بانتظار الاجتماع الذي سيعقده مع وزير الرياضة الهندي بالفترة المقبلة، حيث توجد توقعات بمشاركة نحو 200 ألف متسابق في((حب زايد))، وقيمه الموروثة، مشيداً بمبادرة الجانب الهندي في تكفله بإقامة السباق، ليكون النجاح امتداداً لما حققه في جميع النسخ السابقة في مصر وأمريكا .

ووصف خلف الحبتور استمرار رعاية سباق زايد الخيري، بأنه عرفان للوطن الغالي و((رد الدين)) خصوصاً أن السباق يحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلوب الجميع، بإرث إنساني شامخ وصل جميع أنحاء العالم.