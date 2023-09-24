منتدى إعلام الغد الذي بدأ أمس

مثلما تجتمع دول العالم دورياً تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة شؤون الكوكب وعرض المشكلات وتشارك الخبرات، يجتمع الأفراد والمؤسسات والكيانات والمنصات الإعلامية تحت مظلة ((منتدى الإعلام العربي)) لمناقشة شؤون الصناعة الأكثر والأسرع تطوراً في العالم، وعرض ما استجد وما يتوقع أن يستجد في إطار العمل وتشارك الخبرات التي نحن في أمس الحاجة إلى تبادلها.

تبادل الخبرات بين العاملين والمؤسسات الإعلامية على مدار 21 دورة، جعل من هذا المنتدى، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إحدى أهم الفعاليات الإعلامية، التي هي وثيقة الصلة بالسياسة والاقتصاد، في العالم وفي المنطقة العربية.

ويكفي أن 21 دورة من الحوار والاستشراف جعلت من هذا المنتدى بوصلة ينظر إليها العرب والعالم باعتبارها كشف حساب للحاضر، وجدول أعمال للمستقبل. مستقبل الإعلام الذي اطلعنا على ملامح رئيسية له قبل أن يبدأ في دورات سابقة للمنتدى يتجسد في جلسات المنتدى هذا العام.

حاضر الإعلام ومستقبله جزء لا يتجزأ من حاضر السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية وحياة الشعوب ومستقبلها. المسألة لم تعد فقط ضلوعاً للذكاء الاصطناعي في المهنة وتغيير دفتها وتعديل مساراتها وتبديل مكونات رئيسية فيها بأخرى لم تكن على البال أو الخاطر. الذكاء الاصطناعي بات أمراً واقعاً يؤثر في الجميع سواء أكانوا ممانعين أم رافضين أم مرحبين.

الأجدر بنا أن نرحب به، وإن لم يتيسر ذلك فلنفهمه ونؤهل أنفسنا للتعامل والتعايش معه، وحبذا ترويضه بدلاً من أن يقوم هو بترويضنا. وليست مبالغة حين نعتبر كلاً من نادي دبي للصحافة ومنتدى الإعلام العربي المنصة الأولى والأكثر فعالية التي أهلت أهل الإعلام وغيرهم في المنطقة العربية لقدوم الذكاء الاصطناعي وضلوعه في الإعلام، وذلك منذ كان فكرة تثير الدهشة مروراً بأدواره المتغيرة والمتمددة وتطويعه والاستفادة به في العديد من المنصات الإعلامية العربية.

وحين يدير محاور افتراضي النقاش مع معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ضمن فعاليات المنتدى، ويدور النقاش حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام، فإن هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي قادم وبقوة.

جانب من قوة المنتدى تكمن في قدراته الاستشرافية. الإمكانات الكبيرة التي تنتج عن الثورة الصناعية الرابعة ما زالت في طور الاكتشاف والاستكشاف. وحين تتحدث منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن ضرورة رفع سقف التوقعات في جلسات المنتدى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مع عدم اقتصار الاهتمام والتركيز على ذلك نظراً لاستمرار وجود العديد من الهموم والمشكلات الأخرى التي تعترض طريق الإعلام العربي، بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي ألقت بظلالها عليه، فإنها تحقق التوازن المطلوب وتؤكد على خصوصية المشهد الإعلامي العربي. فلا مشكلاته سيحلها الذكاء الاصطناعي وحده، ولا تجاهل الذكاء الاصطناعي بات خياراً وارداً.

كما لم يعد وارداً أن يتم تجاهل أو إقصاء شباب المهنة عن المشهد، بل هم في القلب منها، وهو قلب حصري. الحضور الحصري لشباب الإعلاميين في ((المنتدى الإعلامي للشباب)) – كفعالية تمهيدية للمنتدى - يقول الكثير. فلا يمكن إنكار حقيقة أن الشباب هم الأكثر انفتاحاً وإقبالاً، بل وسعياً للتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي قوامها الحال. وحيث إن هذا المكون ماض في طريقه ليكون المكون والمشكل الرئيسي للإعلام في المستقبل القريب جداً، ولما للشباب من قدرة على الابتكار والإبداع وتسخير الإمكانات لخير صناعة الإعلام ونهوضها، فإن منتداهم جزء لا يتجزأ من منتدى الإعلام العربي.

كما أن إطلاق تقرير الذكاء الاصطناعي والإعلام الخاص بالمنطقة في العالم العربي يعني أنه بات لدى من يرغب في النهوض بالصناعة والمهنة مبادئ توجيهية تتيح التخطيط والعمل من أجل المستقبل، بناءً على علم وأرقام ومعرفة بحال الإعلام اليوم.

حال الإعلام العربي اليوم وغداً وأمس هو جزء من الحال العربي بشكل عام. لذلك فإن المكون ذا الطابع السياسي في أعمال المنتدى يظل جزءاً من المشهد الإعلامي، ومؤثراً فيه ومتأثراً به. تطورات سياسية واقتصادية وأمنية عدة تشهدها المنطقة العربية، وخارطة علاقات جديدة تتكون، وفرص تقارب كثيرة تتشكل، وقدر أكبر من الواقعية والمنطق بات يحكم الأمور. لذلك فإن مناقشة الخرائط والسيناريوهات السياسية، وفي القلب منها تأثير القوى الناعمة عربياً وعالمياً صارت فعالية رئيسية ضمن فعاليات المنتدى.

في دورته الـ 21، صار منتدى الإعلام العربي علامة استرشادية محورية لكل من يعمل أو يهتم بالإعلام العربي. الهموم متشابهة، والتحديات متطابقة، وليس هناك أفضل وأنسب من منصة تتيح تبادل الخبرات وتشارك الهموم وتوفر الظروف المناسبة لعصف ذهني جماعي للخروج بحلول وأفكار تجمع بين الإبداع والمنطق.