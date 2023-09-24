الزِّرِكْلي شاعراً...! (1 - 2)

تعود صلتي بالزِّرِكْلي ـ مؤرخاً ـ إلى أيام الطلب الأولى، حين وقع في يدي عِلقَهُ النفيس، مَدارُ الترجمة والتأسيس ((الأعلام))؛ فملأ في المكتبة فراغاً؛ فلم أجد عنه مراغاً، فزخرهُ بأعلام العرب والمستعربين؛ ألماناً، وانجليزاً، وفرنسيسْ، كُتّاباً وشعراء ورجال تسييس؛ منذ عهد الجاهلية، ومروراً بالدين الرئيس.

فضبط فيه الأسماء والألقاب، وسنة الوفاة لمن حضر منهم وغاب، وذكر الكتب وميزاتها، مطبوعها ومخطوطها، وحسبهُ فخراً أنه زين كتابه بترجمة سيد الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين؛ في كلمات مئين!!

وقد وصفه صديقه الأديب علي الطنطاوي بقوله: ((مؤلفُ الكتاب العظيم)) ((الأعلام))؛ أحد الكتب العشرة، التي يفاخر بها هذا القرنُ القرونَ السابقات.

ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة بيني وبينه، فشغلتُ عن غيره من الأسفار، فلمْ أرَ أعجَبَ منْه في تصاريفِ ‌الأسْفارِ. ولا قرَأتُ مِثلَه في تصانيفِ ‌الأسْفارِ!

ثم تمضي الأيام، وتمر السنون، فأقرأ قصيدته البارعة ((حنين)) فتنبجسُ نفسي صنوفاً من الألم والأنين، فكانت بحق مسلاة كل مغترب حزين. قال:

‌ ‌العينُ ‌بعد ‌فراقها ‌الوطنا

لا ساكناً ألفتْ ولا سكنا

ريانةٌ بالدمع أقلقها

أنْ لا تحسَّ كرىً ولا وَسَنا

يا طائراً غنّى على غصن

والنيلُ يسقي ذلك الغصنا

أذكرتني بردى وواديَه

والطيرَ آحاداً به وثُنى

وأحبةً أسررتُ من كلفي

وهواي فيهم لاعجاً كمنا

لي ذكرياتٌ في ربوعِهمُ

هنَّ الحياةُ تألّقاً وسنا

ليت الذين أحبّهم علموا

وهمُ هنالك ما لقيتُ هنا

وقديماً حنَّ السَعدي إلى ـ الشام ـ فقال:

لئن طال ليلي بالعراق لربما

أتى لي ليل بالشآم قصير

ومنها البيت المشهور:

عوى الذئبُ فاستأنست بالذئب إذ عوى

وصوّت إنسان فكدت أطير

ومثلما حنَّ الشاعران إلى ملاعب الصبا شعراً، أبدع الطنطاوي في ذلك نثراً: ((دمشق.. وهل توصف دمشق.. هل تُصوّر الجنةُ لمن لم يرها.. كيف أصفُها وهي دنيا من أحلام الحب، وأمجاد البطولة، وروائع الخلود.. من يكتبُ عنها وهي من جنات الخلد الباقية.. بقلمٍ من أقلام الأرض فانٍ!!