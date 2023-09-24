الإمارات.. رمز الحداثة في العالم العربي

كثيراً ما يُضرب بالإمارات المثل أنها أنموذج للحداثة والتقدم في العالم العربي، وأنها دوماً سبّاقة لتبنّي الجديد والحديث في عالم الإدارة ونظم الجودة وأساليب العيش الحديث، فلا غرو أن تصبح رمزاً جدياً للحداثة والتطور في عالمنا العربي.

لم لا وهي السباقة دوماً في تبنّي العديد من الممارسات والتطبيقات الإدارية الحديثة، لدرجة أن القادم إليها يشعر على الفور بأنه فعلاً يعيش في كوكب آخر. الفضل في ذلك يرجع إلى أسلوب دولة الإمارات الجريء في استحداث النظم أو جلبها وفي الاستباقية دون تسرع وبعقلانية شديدة في تبني كل جديد وحديث في عالم الإدارة والنظم الجديدة.

وبينما يتردد البعض، إما خوفاً أو عدم يقين من تبني الجديد، تسارع دولة الإمارات دوماً إلى تبني كل جديد وحديث ثبت جدواه من نظم إدارية وتشريعات وممارسات تضمن الرخاء والراحة والسعادة لأفراد المجتمع، وتضمن أيضاً أن تطبيق تلك الممارسات والإجراءات سوف يكون لصالح الجميع.

لقد أعلنت الإمارات مراراً بأنه لا شيء مستحيل أمام تقدم الدولة ووصولها إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات التقنية والإدارية، والاستفادة مما وصل إليه العلم الحديث والذكاء الاصطناعي من تقدم، كما تعلم علم اليقين بأن المستقبل هو لمن يعمل بجد واجتهاد ويحسب حساب كل خطوة يخطوها.

وقد نجحت دولتنا في مسعاها حتى أصبحت اليوم حاصلة على مراتب متقدمة في مجالات إدارية وعلمية مختلفة وأصبحت النظم الإدارية المتبعة في الدولة من أفضل النظم في العالم، وهي التي أسهمت وتسهم اليوم في اعتلاء الدولة منصات التتويج في مجالات إدارية وتقنية واقتصادية متعددة.

لقد أسهمت القيادة الحكيمة للدولة في وصولها إلى هذه المرتبة عالمياً، وفي حصولها على تقدير عالمي، ربما كان حلماً قبل خمسين عاماً، لكنه اليوم حقيقة بفضل الجهود المخلصة والحثيثة لخلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع ويعمل تحت مظلة القانون والعدالة الاجتماعية.

فلم يتوان الجميع: قيادة وشعباً، في تطبيق التجارب الإدارية وتبني أساليب الحياة والعيش المشترك التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مجتمعاً عالمياً منفتحاً على جميع الثقافات والأطياف، بل سارع الجميع إلى احترام الآخر المختلف حتى أصبحت البيئة الإماراتية متميزة بأنها بيئة متعددة الثقافات والخلفيات والأديان. وعلى الرغم مما يسببه ذلك الاختلاف من قضايا جدلية، إلا أن دولة الإمارات سرعان ما تخطت ذلك الجدل واستطاعت بنجاح أن تخلق مجتمعاً عالمياً منفتحاً يعيش في بقعة صغيرة من الأرض بتناغم عجيب تجمعه المصالح المشتركة والعمل لمصلحة الجميع.

وبينما فشلت تجارب عربية في خلق بيئة اجتماعية صحية على الرغم من تجانس تركيبتها السكانية، نجحت الإمارات على الرغم من تعدد الخلفيات، والألسنة، والهويات، والعقائد، في خلق مجتمع عالمي يشار إليه بالبنان، فأصبحت الإمارات هي العالم.

ويرجع ذلك إلى الرغبة الأكيدة في الوصول إلى ذلك المجتمع الفاضل الذي تحدث عنه الفلاسفة والمصلحون ودعت إليه جميع الأديان السماوية. فقد حثنا الله عز وجل في كتابه الكريم على خلق المجتمع الفاضل بقوله: ((وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)) صدق الله العظيم، إذاً فالتعايش الذي يشهده مجتمع الإمارات ليس نتاج صدفة، بل هو نتاج ثقافة دينية واجتماعية متوارثة وعمل مؤسساتي قائم ومتواصل للوصول إلى هذه المرحلة من التناغم المجتمعي.

لقد وضعت الإمارات تجربتها وخبراتها أمام العالم العربي وعرضت المساعدة لمن يرغب في الاستفادة من تجربة الدولة في مجال نظم الإدارة أو الجودة، ولم تبخل بمد يد العون لمن يطلب منها المساعدة. فتعميم تجربتها على من يرغب من الدول هو شيء ميز الدولة ومنحها ثقلاً عربياً وعالمياً. فأصبحت دولة الإمارات ليس فقط مُصدراً للخدمات اللوجستية، بل مصدراً أيضاً لنظم الإدارة وأفضل التجارب والممارسات.

لقد حبا الله دولة الإمارات قيادة مدركة لأهمية التواصل والتعايش المجتمعي ودوره في خلق مجتمع منفتح على العالم مفيد للدولة ومحيطها، كما أنها مدركة لدورها في التأسيس لأرضية ثابتة ومستقرة وبيئة صحية يتعايش فيها الجميع على اختلاف مشاربهم وخلفياتهم، في تناغم اجتماعي قل نظيره في العالم. وفي هذه البيئة الاجتماعية ترعرع شعب مدرك لدوره في المجتمع ومسؤولياته المجتمعية.