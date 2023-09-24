لماذا نقرأ مارسيل بروست ؟ 2-2

تنتمي كتابات مارسيل بروست للأدب الكلاسيكي الحديث، حيث يمتد تاريخ الكلاسيكيات لنصوص قديمة جداً كالأوديسة والإلياذة لهوميروس، ولقد أثر عدد من الأدباء الكلاسيكيين الغربيين في جيل كبير من المثقفين في الغرب والشرق، أمثال بلزاك وجويس وبروست وفولتير وديكينز وتولستوي و... هذا الأدب الذي غالباً ما يبدأ أثره فينا حين نتعرف عليه ونقرؤه في سن المراهقة، ثم حين نعيد قراءته بعد سنوات يتواصل الأثر كاشفاً عن قيمٍ ومعانٍ جديدة تماماً يتيحها لنا النضج الذي بلغناه والتجارب التي عبرناها.

إن إعادة القراءة عادة ما ترتبط بالأدب الكلاسيكي الذي تأسست عليه مدارس واتجاهات متباينة، لأننا من النادر أن نعيد قراءة المؤلفات الحالية التي تملأ السوق، أما الكلاسيكيات فإن قراءتها وتحديداً في سن النضج تتيح لنا من المتعة والثراء ما يتيح لنا الوقوف طويلاً عند العديد من التفاصيل والتأويلات التي تميزه وتمنحه هويته وقيمته التي تتحول مع الزمن إلى قوة تستقر في النفوس والذاكرة.

لقد أراد بروست أن يحكي في مؤلفه الضخم ((بحثاً عن الزمن المفقود)) عن أدق التفاصيل التي عاشها في المكان وعبر مرور الزمن عليه وهو مستلقٍ على فراش المرض، بينما الزمن يلتهم حياته دون أن يتمكن من التمتع بها، لذلك أراد أن يرسم مجرى ذلك النهر وهو يهدر مندفعاً إلى الأمام دون أن يملك أحد القدرة على إيقافه أو تغيير اتجاهه، لكنه مع ذلك لا يتلاشى ولا يختفي، بل يبقى ماثلاً عبر هكذا نصوص عظيمة تقبض على الزمن وتعيد إنتاجه في كل قراءة متجددة!

في ((بحثاً عن الزمن المفقود)) نحن نرى المكان الذي قضى فيه بروست طفولته، نرى الشوارع، طقوس الصلوات، كوب الشاي حيث يغمس فيه بروست قطعة الكعك ثم يستعيد مذاقها بعد سنوات، حفيف ثوب والدته الأزرق على درجات السلم، سير الجنود في طرقات كومبرييه، المسرح والممثلات وحديقة البيت، و.. نراه ونتنفس أريجه كأنه يحدث الآن في لحظة القراءة! وكما يقول بروست ((نحن لا ندفن الذكريات حين نكتبها، بل نخزنها ونحفظها ونخلد أنفسنا فيها)).

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لماذا نقرأ مارسيل بروست؟ 2-1