زيلينسكي يصل كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

يواصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جولته في أمريكا الشمالية، بزيارته كندا، التي وصلها أول من أمس، قادماً من الولايات المتحدة، لحشد الدعم لبلاده، حيث تضم كندا جالية كبيرة من الأوكرانيين، وفقاً لوكالة ((فرانس برس)).

ووصل زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، وكان في استقباله رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي أكد ((دعم كندا الثابت)) لأوكرانيا ضد روسيا.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، الذي يرافقه وزير دفاعه، رستم أوميروف، الحاكم العام لكندا، ماري سايمون، كما سوف يلقي كلمة أمام البرلمان الكندي.

بعد ذلك، سيتوجه زيلينسكي برفقة ترودو إلى مدينة تورنتو، حيث سيلتقيان رؤساء شركات وعناصر من الجالية الأوكرانية في كندا.

وكندا هي آخر دولة من مجموعة السبع يزورها زيلينسكي، وتضم ثاني أكبر جالية أوكرانية في العالم بعد روسيا، يصل عددها إلى نحو 1.4 مليون شخص من أصول أوكرانية. كما أن هذه أول زيارة رسمية للرئيس الأوكراني لكندا منذ بداية الحرب.

وقال ترودو، في بيان أمس، إن ((الشعب الأوكراني رأس الحربة الذي يحدد، في هذه اللحظة، مستقبل القرن الحادي والعشرين)). وأكد أن كندا إلى جانب أوكرانيا ((ما دام ذلك ضرورياً))، موضحاً أن بلاده ستواصل تقديم ((دعم لا يتزعزع للشعب الأوكراني الذي يناضل من أجل سيادته وديمقراطيته)).

يشار إلى أن كندا تعهدت، منذ بدء الحرب، بتقديم أكثر من 8.9 مليارات دولار لدعم أوكرانيا من خلال مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك 4.95 مليارات من الدعم المالي المباشر، وأكثر من 1.8 مليار من المساعدات العسكرية.