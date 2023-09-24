تونس تستعد للانتخابات بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم

تشهد تونس تحولاً جذرياً في نظامها السياسي الذي يتجه نحو اعتماد الديمقراطية القاعدية وفق توزيع جديد لسلطات الحكم المحلي، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، فيما أعلن الرئيس قيس سعيّد، أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون في يوم 24 ديسمبر المقبل، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية.

وستنتظم الانتخابات من دون حضور مراقبين أجانب، إذ أكد الرئيس سعيّد أن لا حاجة لهم.

وعلمت ((البيان)) أن قرار دعوة الناخبين سيصدر في الأسبوع المقبل، بالتزامن مع نشر الروزنامة الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس، أمراً يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، إذ يضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة ونابل، والإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقيروان والقصرين والمنستير والمهدية، والرابع ولايات توزر وسيدي بو زيد وصفاقس وقفصة، والإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.

وسيتكون المجلس من 72 عضواً، عن طريق انتخاب 3 أعضاء عن كل ولاية، بينما ينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس، أن الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية وسيتم إعلان قائمة المرشحين في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر.