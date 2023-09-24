مؤتمر لإعادة إعمار درنة وطلب مساعدة البنك الدولي

دعت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أمس، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد، الأسبوع الماضي، فيما تم توجيه خطاب رسمي إلى البنك الدولي لطلب المساعدة في إدارة أموال إعادة إعمار المناطق والمدن التي ألمّت بها خسائر هائلة بسبب العاصفة ((دانيال))، وإشراف الأمم المتحدة على صرف المساعدات للمناطق المتضررة.

وذكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، في بيان، أن حكومته تسعى لتنظيم المؤتمر في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة في شرق ليبيا.

طلب

في الأثناء، تقدم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا هنرييت فون كالتنبورن يناشد البنك الدولي بضرورة ((تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة لأولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة)).

واعتبر أن جهود البنك الدولي في إجراء تقييم الأضرار وتقديم المساعدات في وقائع سابقة تسبب فيها الأعاصير في عدة مناطق حول العالم، يمكن البنك من تقديم العون إلى ليبيا أيضاً في كارثة العاصفة التي حلت بها.

وطلب المبروك من البنك المساعدة ((بشكل عاجل وسريع في إجراء تقييم شامل للخسائر للتأكد من المجال الكامل للتدمير)) لتمكين الجهود المبذولة من إعادة إعمار المناطق المنكوبة. وأشار إلى إمكانية أن تشرف الأمم المتحدة وشركاؤها على صرف المساعدات العاجلة المقدمة للمناطق المتضررة، لضمان توزيعها على الشرائح الهشة والأكثر ضعفاً.

وحددت الحكومة طلب مساعدتها من البنك بتقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

الضحايا غير الليبيين

إلى ذلك، كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن إجمالي عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة الذين كانوا متواجدين بمدينة درنة عند وقوع الفيضانات بلغ 333 شخصاً.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللجنة قولها في بيان، إن عدد الضحايا من الجنسية المصرية بلغ 145 شخصاً، بينما بلغ عدد الضحايا من الجنسية السودانية 124 شخصاً بينهم نساء وأطفال. وأضافت اللجنة أن عدد الضحايا من السوريين بلغ 46 شخصاً من بينهم نساء وأطفال، مقابل 18 شخصاً يحملون الجنسية الفلسطينية.

خسائر كهرباء ليبيا

من جهتها، كشفت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن حصيلة الأضرار التي لحقت بمكوناتها في مدن درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية. ونقلت منصة ((حكومتنا)) عن المتحدث باسم الشركة وئام التائب قوله، إن عدد المحطات الأرضية المتضررة جراء الفيضانات والسيول بلغ 169 محطة، فيما بلغ عدد المحولات الهوائية الكهربائية المتضررة 3860 محولاً.

وأضاف التائب أن 4 خطوط نقل تتمثل في خطوط نقل أرضية ضغط منخفض 240 كيلومتراً/ و خطوط الضغط العالي 160 كيلومتراً، والخطوط الهوائية الضغط المنخفض 550 كيلومتراً، والخطوط الهوائية ضغط عالي 195 كيلومتراً قد تضررت جراء هذه الكارثة. وأشار المتحدث باسم الشركة إلى إعادة الخدمة لـ 14 محطة جهد متوسط، مؤكداً استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.