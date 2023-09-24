اتفاق للتعاون الاستراتيجي بين الصين وسوريا

وقّعت الصين وسوريا، أمس، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بعد قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والسوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج شرقي الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي أن الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية، ونقل عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله، خلال اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، إن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم التسوية السياسية للقضية السورية وتحسين علاقاتها مع الدول العربية الأخرى، وأضاف أن بكين تدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن شي قوله: ((في مواجهة بيئة دولية غير مستقرة وغير مؤكدة، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سوريا من أجل التعاون وحماية العدالة والسلم الدوليين)).

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الرئيس الصيني قوله إن ((سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة))، مشيراً إلى أن سوريا كانت واحدة من الدول التي طرحت مشروع قرار لاستعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة.

ووصف شي العلاقات السورية الصينية، بحسب الوكالة السورية، بأنها ((صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية منذ 67 عاماً))، مضيفاً إن ((الصداقة بين البلدين لا تزال راسخة مع مرور الزمن)).

ونقلت الوكالة السورية عن الأسد إشادته بالصين ومواقفها الدولية، وقوله إن ((هناك تأييداً دولياً واسعاً لمبادرات الصين الخمس المهمة، مبادرة الحضارة العالمية والأمن العالمي والتنمية العالمية المتجسدة في مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية للجميع عبر التكامل لا عبر الصدام)).

وأعرب الرئيس السوري عن تطلع بلاده بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية، مشيراً إلى ((رفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا)).

واعتبر الأسد زيارته إلى الصين ((مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد))، بحسب تعبيره.

وأعرب عن تمنياته بأن ((يؤسس اللقاء لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات، ليكون جسراً إضافياً للتعاون يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين)).