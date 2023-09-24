أوكرانيا تقصف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

أفاد الجيش الأوكراني، أمس، بأن قواته قصفت ((بنجاح)) مقر البحرية الروسية في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، الأمر الذي أكدته موسكو. فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جندياً فقد بعد الهجوم، وأن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ.

وتفصيلاً، أكدت إدارة الاتصالات الاستراتيجية في الجيش الأوكراني على ((تليغرام))، أن ((قوات الدفاع الأوكرانية شنت ضربة ناجحة على المقر العام لقيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول)). وقالت السلطات الروسية، إنها تخشى وقوع هجوم جديد ودعت السكان إلى توخي الحذر.

هجوم صاروخي

في الأثناء، نشر حاكم المنطقة الإدارية في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايييف، على ((تليغرام)): ((العدو شن هجوماً صاروخياً على المقر العام للأسطول)). ونوّه إلى أنه ((يجري تحديد)) حصيلة لضحايا محتملين، وإلى أن حطاماً سقط قرب مسرح ((لوناتشارسكي)) المجاور. وقال: ((أطلب منكم التزام الهدوء وعدم نشر صور أو مقاطع فيديو)) لمكان وقوع الهجوم، حيث تنشط خدمات الطوارئ.

وأضاف رازفوجاييف في منشور آخر أنه ((من المحتمل وقوع هجوم جديد. لا تأتوا إلى وسط المدينة، ابقوا داخل المباني. وبالنسبة لأولئك القريبين من مقر الأسطول، توجهوا إلى الملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار)).

فيما أوردت وكالة ((تاس))، الرسمية الروسية، أن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، حيث أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

إلى ذلك، رجح الخبير الروسي العسكري، فاسيلي دانديكين، أن تكون الاستخبارات الأمريكية، قد ساعدت كييف على شن الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود.

وصرح لوكالة ((سبوتنيك))، رداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان أوكرانيا تنفيذ هذا الهجوم بمفردها، وإن كانت استخباراتها تسمح لها بذلك، قائلاً: ((أعتقد أن الضربة التي حدثت مؤخراً، على مصنع ((أوردجونيكيدزه)) البحري، حيث تم ضرب 10 صواريخ أوكرانية، إنهم يقولون إنها صواريخ ((نبتون))، لكن على الأرجح تم استخدام صواريخ ((كروز)) بريطانية الصنع. وبطبيعة الحال، يتم التخطيط لكل هذا بمساعدة المشرفين والمدراء الغربيين)).

وأضاف: ((البيانات المستخدمة لشن الضربة هي بيانات استخباراتية، دائماً تكون هناك سفن مسيّرة استراتيجية أمريكية، وهذه بيانات من الطيران الاستراتيجي الموجود في المياه المحايدة للبحر الأسود، وبالتالي فهي استطلاع فضائي، وخاصة الأقمار الصناعية الموجودة في مدارات منخفضة)).

وتابع: ((بعد جمع البيانات، يجلسون ويخططون، كيف يمكن تجاوز الدفاع الجوي، وتشتيت الانتباه، ومراعاة كل شيء - كم عدد الصواريخ الموجودة في منشآتنا، وكم من الوقت يستغرق إعادة التحميل، وما إلى ذلك)).

صواريخ بريطانية وفرنسية

ورد الخبير على سؤال حول ماهية الصواريخ المستخدمة، بقوله: ((إنهم في الغالب، استخدموا ((ستورم شادو))، وهذه صواريخ بريطانية، وربما استخدموا صواريخ فرنسية، فهي متطابقة. ولم يقم الأمريكيون بعد بإرسال صواريخ باليستية تصل لمسافة 300 كيلومتر. التعامل مع الصواريخ الباليستية أسهل. هذه الصواريخ (التي استخدمتها كييف) ماكرة، فقد أصابت جسر ((تشونغارسكي)) مرتين، وضربت مصنعنا في سيفاستوبول. تم إسقاط سبعة، وثلاثة وصلت إلى الهدف)). وخلص دانديكين إلى أن ((هذا ربما هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله الآن في الوضع الذي وصلوا إليه نتيجة الهجوم المضاد.