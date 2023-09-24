الإمارات ترحب وتدعو إلى الحفاظ على وقف النار في «قره باغ»

رحبت دولة الإمارات بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، الأربعاء الماضي، مؤكدة الضرورة الملحة للحوار على كافة المستويات، لتمهيد الطريق نحو مستقبلٍ يسوده السلام والازدهار لشعبي أذربيجان وأرمينيا، تماشياً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الدولة على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيته، وأن تلتزم الأطراف المعنية بضبط النفس، وتجنب أي أعمال تصعيدية، حفاظاً على أرواح المدنيين، وأمن واستقرار المنطقة التي لا تتحمل مزيداً من التداعيات الناجمة عن أي تصعيد جديد.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون رسالة مؤرخة 13 سبتمبر 2022، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة (S/2022/688)، ألقاه معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أول من أمس.

واستهلت الدولة البيان بتأكيد الحاجة الملحة إلى تغليب الحوار والحلول السلمية للأزمات المشتعلة حول العالم، حفاظاً على أمن وسلامة الشعوب، والتمكن من تركيز العمل متعدد الأطراف على مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف البيان، ((من هذا المنطلق، ترحب دولة الإمارات بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الإقليم يوم أمس بوساطة روسية، الأمر الذي يؤكد أن جميع الأطراف المعنية قد اختارت مسار التهدئة وخفض التصعيد)).

وأوضح البيان أنه ((رغم وقف إطلاق النار، لا يفوتنا تأكيد ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم في حال احتدام التوترات)). وقدرت الدولة ((الدور الذي اضطلعت فيه فرق حفظ السلام الروسية في توفير ملاذ آمن للمدنيين خلال الأيام الماضية))، معربة عن بالغ الأسف إزاء أرواح المدنيين التي فقدت، وتقدمت بخالص التعازي لعائلات أفراد حفظ السلام الذين سقطوا أثناء تأدية مهامهم.

كما قدر بيان الإمارات ((تمكن لجنة الصليب الأحمر الدولية من إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين، بعد موافقة الأطراف المعنية، فمثل هذا النهج البناء يعد مثالاً ناجعاً على دور الحوار في تحقيق نتائج إيجابية للجميع، لا سيما من حيث التخفيف من معاناة المدنيين عبر تقديم المعونة الإغاثية اللازمة)).

فيما رحب البيان ((بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية مطلع هذا الأسبوع، وكذلك تقديم إمدادات طبية للمستشفيات في المناطق المتأثرة بالتصعيد)). كما أكد البيان أهمية الامتثال لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، منها: احترام السيادة، والسلامة الإقليمية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة هشاشة الأوضاع في المنطقة، والحاجة الملحة إلى إجراء المزيد من الحوار على كافة المستويات لتمهيد الطريق نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار لشعبي أذربيجان وأرمينيا.