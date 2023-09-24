«جائزة زايد للاستدامة» تناقش تسريع بناء مستقبل مستدام

عقدت جائزة زايد للاستدامة ملتقاها الثاني في مدينة نيويورك الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار مشاركتها في قمة كونكورديا السنوية على هامش أسبوع المناخ في نيويورك.وتحت عنوان ((تمكين الأصوات: تحفيز العمل المناخي))، جمع الملتقى شخصيات بارزة من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة الدور المهم للابتكار والتمويل والتكنولوجيا والسياسات في تسريع التقدم نحو بناء مستقبل مستدام يتسم بالعدل والشمولية.

وينسجم هذا الالتزام بتحفيز العمل المناخي مع رسالة جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست في 2008 تخليداً لإرث الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات الاستدامة والعمل الإنساني، كما يعد امتداداً لجهود الجائزة التي أحدثت خلال مسيرتها الممتدة لـ15 عاماً عبر حلول الفائزين بها، البالغ عددهم 106 فائزين، تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 378 مليون شخص في 151 دولة.

وافتتح الدكتور كانديه يومكيلا، عضو برلمان ورئيس المبادرة الرئاسية بشأن تغير المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي في سيراليون، الملتقى بكلمة أكد فيها الحاجة إلى تحقيق انتقال عادل للطاقة يشمل منطقة الجنوب العالمي، وخاصة أفريقيا. وقال: نحن بحاجة لتعاون جاد على كل المستويات لتسريع بناء مستقبل مستدام.