بابا الفاتيكان يدعو أوروبا إلى استقبال المهاجرين والتركيز على الاندماج

حذر بابا الفاتيكان، فرنسيس اليوم السبت من الانعزالية وإثارة الذعر في مواجهة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال البابا في اليوم الثاني من زيارته لمارسيليا جنوبي فرنسا إنه "يجب ضمان إمكانيات الدخول المنتظم والاستقبال المتوازن للمهاجرين في أوروبا".

وأضاف البابا أن الهجرة ليست غزوا ولا حالة طارئة، بل هي حقيقة من حقائق عصرنا، التي يجب معالجتها، من خلال المسؤولية الأوروبية والتعاون مع دول المنشأ".

وأضاف فرنسيس، في ختام اجتماع للشباب بمشاركة شباب يمثلون 29 دولة في البحر المتوسط: "بالطبع، صعوبات استقبال مهاجرين لا يمكن التغاضي عنها".

وأضاف "لكن المعيار الرئيسي لا يمكن أن يكون الحفاظ على رخاء الفرد، لكن الحفاظ على كرامة الإنسان".



وأضاف أن المستقبل لا يكمن في التقسيم الفئوي، وحذر من أنه "على الصعيد الآخر، قول (كفى) يمثل غض الطرف، ومحاولة حماية المرء نفسه

اليوم ستتحول إلى مأساة غدا".



وتابع قائلا: "ستشكرنا أجيال المستقبل إذا تمكنا من توفير الظروف لاندماج ضروري، وإلا سينتقدوننا إذا حبذنا أشكالا عقيمة من الاندماج فحسب".



وأوضح أن الاندماج شاق، لكنه استعداد بعيد النظر للمستقبل.



ويعد مصير المهاجرين، الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا، واحدا من القضايا الرئيسية للبابا، خلال زيارته إلى مارسيليا في جنوب فرنسا.

وتابع أن "التفاوت لم تكن بهذا الاتساع من قبل".



واحتشد حوالي 60 ألف شخص في ملعب فيلودروم بعد الظهيرة، حيث أقام البابا قداسا في اليوم الثاني من زيارته إلى مارسيليا.



ودعا الأشخاص لأن يحركهم إيمانهم وأن يهتموا بحياة من يمرون عليهم كل يوم.



وأشار البابا فرنسيس إلى أن المدن الكبرى والعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، حيث تعيش ثقافات وأديان مختلفة معا، تمثل تحديا كبيرا أمام الاتجاهات الفردية المفرطة وأمام الأنانية والانغلاق الفكري الذي يولد العزلة والمعاناة.





