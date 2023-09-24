الشيخة فاطمة تهنئ حرم خادم الحرمين وحرم ولي عهد السعودية باليوم الوطني

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رسالتي تهنئة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، وإلى حرم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في رسالتها إلى الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين: «يسعدني أن أرفع لسموكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، هذه الذكرى الغالية لتوحيد المملكة الحبيبة، التي تمثل قلب العالمين العربي والإسلامي، وإنه ليسرني أن أعرب عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، بمسيرة المملكة العربية السعودية التنموية المباركة، في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، والتي حققت للشعب السعودي الشقيق النمو والتقدم والازدهار، بفضل رؤاها الثاقبة وجهودها الرائدة في بناء مجتمع أكثر رخاءً وتطوراً. ونسأل الله العلي القدير أن يعيدها على سموكم بموفور العافية والسعادة، ولقيادة المملكة بدوام الصحة والتوفيق، ولشعبكم الكريم بمزيد من التقدم والرخاء».

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود: «بعميق التقدير والاعتزاز، يسعدني أن أتقدم لسموكم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، الذي يواكب الازدهار والنجاحات والإنجازات التي تشهدها المملكة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية وعلى مختلف الأصعدة، بفضل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وبهذه المناسبة الغالية، يسرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مشاركة المملكة الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية والتاريخية، التي ستظل نموذجاً فريداً للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية والإسلامية. وندعو الله جل جلاله أن ينعم على المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل مزيداً من الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار».